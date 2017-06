Homsel Gustav Sule memoriaali on põhiala taas meeste odavise

Juba homme, pühapäeval toimub Tartus Tamme staadionil legendaarse odaviskaja Gustav Sule 53. memoriaal.

Õhtu peaala, meeste odavise, annab lootust kahe Eesti odamehe Magnus Kirti ja Tanel Laanmäe duellile. Mullu viis Laanmäe samal võistlusel rekordi 85.04-ni ning Kirt sai 84.47-ga teise koha. Mõlemad on ka sel korral üritamas pikki viskeid. Heast vormist kõneleb asjaolu, et korraldajailt kaubeldi välja boonused Eesti rekordi purustamine eest. Kehtiv Eesti rekord on eksmaailmameister Andrus Värniku nimel ning selle ületamiseks tuleks oda lennutada kaugemale kui 87.83. Kas see juhtub juba homme Tartus, näitab võistluste kulg. Esikolmikukohti on jahtimas ka Valgevene 80-meetri viskaja Pavel Mialeška ning Usbeki esindaja Bobur Šokirjonov.

Meeste kettaheites on Eesti ässade Gerd Kanteri ja Martin Kupperi puudumisel peafavoriidiks rootslane Simon Petterson. Eesti poolt astuvad talle vastu Märt Israel ja Kert Piirimäe. Meeste kuulitõukes on Kristo Galetal tugev vastane Valgevenest, 20 meetri mees Aleksander Nichypar. Naistest on Kätlin Piirimäe vääriliseks vastaseks valgevenelanna Viktoria Kolb.

Tartlaste rõõmuks tuleb kaugushüppes välja Tartu Spordiselts Kalevi ridades treeniv 18-aastane talent Hans-Christian Hausenberg. Talle pakub konkurentsi Dainis Rincs Lätist, kelle rekord on 7.76. Naiste kaugushüppes on kohal tugevad lätlannad Lauma Griva ja Aiga Grabuste. Kolmikhüppes püüavad hooaja marki kohendada Merilyn Uudmäe ja Igor Sjunin.

Meeeeste saja ja kahesaja meetri jooksudes on Eesti välejalgade kõrval stardis Vladislav Tšepurnõi Ukrainast ja Ilja Siratsjuk Valgevenest. Naistest asuvad esikoha eest võitlema Jana Katšur Ukrainast ning eestlannad Õilme Võro ja Maarja Kalev. Neljasaja meetri jooksus näevad tartlased Toni Nõu ja Valgevene meistri Aleksander Krasovski duelli.

Võistlusõhtu algab homme, kell 15.30. Sissepääs staadionile on pealtvaatajatele tasuta.

