Hirmus solvumine ja peibutavad banaanid aitasid Kersti Kaljulaidil poodiumile jõuda

President tunnistas, et talle meeldib väga sportida, aga mitte võistelda. Tõeliselt pingutanud on ta võistlustel vaid kahel korral, kui leidis erilise motivatsiooni.

„Mulle tegelikult on elu aeg meeldinud sporti teha, aga pean ütlema, et ma õudselt vihkan võistlemist. Kui ma väiksena tennist mängisin, siis ma võitsin üksnes selle pärast, et kaotamine oli nii õudne. Hiljem ei ole mulle meeldinud sellised üks ühe vastu spordialad üleüldse, joostes ja suusatades on sul rohkem kell ja sina ise ning see pole kuidagi nii terav teema,” arutles Kaljulaid, kes on siiani väga sportlik ja näitab jooksu- ja suusavõistlustel väga head minekut.

„Aga kaks korda elus olen ihust ja hingest võidu peale teinud. Üks kord oli siis, kui olin nelja-aastasena lasteaias. Meil oli suusatamise võistlused ja suusad anti muidugi lasteaiast. Ma ei viitsinud trügida suusakuuri juures, et saaks head suusad. Nii jäid mulle kaks suuska, mis oli eri paarist, üks sinine ja teine punane,” kirjeldas Kaljulaid. „Ma olin jube solvunud ja võitsin selle võistluse lihtsalt selle pärast, et mul olid kõige-kõige halvemad suusad. Puhtalt solvumise tõttu otsustasin, et pean selle võistluse võitma ja kuna teistel ei olnud ühtegi motivaatorit, siis võitsin päris pika puuga.”