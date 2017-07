Heino Lipu mälestusvõistlusel võtavad mõõtu Eesti parimad kuulitõukajad

Homme Ida-Virumaal Maidlas toimuvatel Heino Lipu mälestusvõistlustel kuulitõukes osalevad Eesti parimad kuulitõukajad Kristo Galeta ja Kätlin Piirimäe ning kümnevõistluse edetabelijuht Janek Õiglane.

Legendaarse kergejõustiklase Heino Lipu sünnikoha lähedal Ida-Virumaal Maidla mõisakompleksis toimuval traditsioonilisel kuulitõukevõistlusel on esikohapretendendiks mitmekordne Eesti meister Kristo Galeta Kergejõustikuseltsist Sakala, kelle isiklik rekord on 19.78 ja tänavuse hooaja parim tulemus 18 meetrit ja 58 sentimeetrit. Esikolmikukohti rihivad ka Karl Koha Audentese Spordiklubist (isiklik rekord 18.20) ja Kert Piirimäe Koigi Kergejõustikuklubist (isiklik rekord 17.02). Mitmevõistlejate au kaitseb äsja Euroopa võistkondlikel meistrivõistlustel Superliigas triumfeerinud Janek Õiglane (isiklik rekord 15.15), kelle üheks trumpalaks kümnevõistluses on just kuulitõuge. Esmakordselt näeb Heino Lipu mälestusvõistlustel võistlemas ka Koigi Kergejõustikuklubi esindavat Eesti parimat naiskuulitõukajat Kätlin Piirimäed (isiklik rekord 16.80).

Tunnustatud kergejõustikuekspertide hinnangul ja edetabelite põhjal oli Heino Lipp 1947. aastal maailma parim kuulitõukaja ja 1948. aastal maailma parim kümnevõistleja. Pärast Heino Lipu liidrikohti on maailma kergejõustikuekspertide koostatud spordialade maailma parimate sportlaste pingeridades eestlastest oma võistlusalal samasuguse hinnangu pälvinud ainult viis Eesti kergejõustiklast: olümpiavõitjana ning maailma edetabelijuhina Jüri Tarmak (1972 kõrgushüppes), Jaak Uudmäe (1980 kolmikhüppes) ja Gerd Kanter (2008 kettaheites), maailma karikavõistluste võitjana Jüri Tamm (1985 vasaraheites) ning olümpiavõitjana ja maailma karikasarja esikohaga Erki Nool (2000 kümnevõistluses).

Aastatel 1946–1951 juhtis Heino Lipp kuulitõukes Euroopa edetabelit, parandades kuuel korral Euroopa tippmarki: 1947 – 16.72 ja 16.73, 1950 – 16.93 (kinnitati ametlikult Euroopa rekordina), 1951 – 16.95 ja 16.98. Lisaks teada faktile, et “kroonimata kuningas” Heino Lipp olnuks peafavoriit kümnevõistluse olümpiavõidule Londonis (1948), võinuks meie legendaarne atleet võita kuulitõukes Euroopa meistrivõistlustelt kuldmedali nii Oslos (1946) kui ka Brüsselis (1950). Tema rekord 16.98 on Eesti kergejõustikuvõistlustel finaalivääriline tulemus tänapäevalgi.

Heino Lipu sünnist möödus tänavu 21. juunil 95 aastat.

Juba üheksandat korda toimuvad Heino Lipu mälestusvõistlused on esmakordselt lülitatud Lüganuse valla päevade programmi.

Kuulitõukevõistlused Ida-Virumaal, Maidla mõisapargis algavad laupäeval 8. juulil, kell 14.00.