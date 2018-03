Heategevuslik Teatejooks kogub tänavu annetusi ratastoolikasutajatele treeningpargi rajamiseks

Tänavu kolmeteistkümnendat korda toimuv Eesti suurim laste- ja noortespordiüritus "Heategevuslik Teatejooks" kogub sel korral annetusi Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse juurde ainulaadse mängu- ja treeningpargi rajamiseks, mis on kohandatud liikumisvõime kaotanud patsientide jaoks.

„Teatejooksuga on meie südamesoov nakatada lapsi liikumisrõõmuga, mis annab hea tervise ja väärtuse kogu eluks. Tänavusele jooksule ootame liikumisest rõõmu tundma rekordiliselt üle 13 000 lapse, jooksma üheskoos nende eakaaslaste heaks, kes on õnnetu juhuse või haiguse läbi kaotanud liikumisvõime ning vajavad spetsiaalset ravi Haapsalu Neuroloogilises Rehabilitatsioonikeskuses,“ ütles Teatejooksu üks eestvedajatest Erik Pallase.

Haapsalu Neuroloogilises Rehabilitatsioonikeskuses saab igal aastal ravi ligikaudu 3500 patsienti, kelle liikumisvõime on vähenenud või täielikult kadunud. Et arendada ravivõimalusi ja aidata nii väikestel kui täiskasvanud patsientidel uue olukorraga kohaneda ka väljaspool haigla- ja koduseinu, teeb keskus ettevalmistusi ratastoolikasutajatele mõeldud treening- ja mängupargi rajamiseks Haapsalu promenaadi äärde.

Rajatav park on mõeldud nii lastele kui ka täiskasvanud patsientidele ning sealsed teed, pinnas ja kasutatavad treeningseadmed on loodud võttes arvesse ratastoolikasutajate vajadusi. „Pargi rajamisega soovime leida lahenduse kolmele olulisele probleemile: luua puudega lastele ligipääsetavad mängimisvõimalused, tagada treeningvõimalused liikumispuudega täiskasvanutele ning tekitada ratastoolikasutajatele arendavad tasapinnad, mis oleks seotud ühtseks tervikuks mänguväljaku ja treeningseadmetega,“ ütles keskuse juhataja Priit Eelmäe.

Rajatav park saab olema kasutatav aastaringselt ning avatud ka linnakodanikele ja Haapsalu külastajatele. Pargi eeldatavaks maksumuseks kujuneb 200 000 eurot, millest on hetkeseisuga varasemate Teatejooksudega ning Sinilillekampaaniaga kogutud ligikaudu 57 000 eurot.

Heategevuslik Teatejooks on Eesti suurim laste- ja noortespordiüritus ning ühtlasi suurim üritus, kus lapsed ise annavad oma panuse heategevuse heaks. Teatejooksule on oodatud osalema kõik 5.-9. klassi noored, kellele meeldib liikuda ja kes soovivad anda oma panuse heategevusse. Osalema oodatakse 8-liikmelisi võistkondi, kus vähemalt pooled osalejatest on tüdrukud. Täpsed võistlusreeglid on üleval kodulehel www.teatejooks.ee. Teatejooksust osavõtt on kõigile lastele tasuta ning registreeruda saab hiljemalt 24. aprillil kodulehel.

Liikumisvõime kaotanud laste ravi Haapsalu Neuroloogilises Rehabilitatsioonikeskuses saab toetada aastaringselt, helistades heategevusnumbril 900 7777 (ühe kõne hind on 7 eurot).