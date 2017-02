Eesti talvistel noorte mitmevõistluse meistrivõistlustel teenis juunioride seitsmevõistluses esikoha 18-aastane Hans-Christian Hausenberg, kes püstitas 5877 punktiga omaealiste Eesti rekordi. Tegu on ühtlasi selle vanuseklassi maailma hooaja tippmargiga.

Hausenbergi tulemused: 60 meetrit 6,91 (rekord) - kaugus 7.44 - kuul (6 kg) 14.42 - 1.96 (rekordi kordamine) - 60 meetri tõkkejooks 7,97 (rekord) - teivashüpe 4.97 - 1000 meetrit 3.03,48.

"Kahe päeva kokkuvõttes päris suurepärane võistlus," rõõmustas 18aastane Hausenberg. "Viimased paar nädalat rohkem puhkasin. Treener Andrei Nazarov pakkus välja, et teeksin sisuliselt vaid soojenduse ja venitusi. See oli hea otsus. Mõned alad olid päris üllatavalt head. Eriti hea meel on mul 60 meetri sprindi ja kõrgushüppe üle, arvasin, et hüppan kõrgust 10 sentimeetrit vähem. Teisel päeval tuli kõik välja keskmiselt."

1000 meetri jooksus kohta lausus Hausenberg, et peab tööd tegema eelkõige oma seljaga - kui neli esimest ringi jooksis ta vaba sammuga, siis viiendal lõi alaselga blokk. Viimane ring kulges tal tõesti väga vaevaliselt, plahvatusliku atleedi keha oli täiesti piimhapet täis ja keha kange. Õnneks suutis ta vältida kukkumist.

Teise koha sai mullune kümnevõistluse MM-pronks Johannes Erm maailma hooaja neljanda tulemuse 5635 punktiga. Tema üksikalad: 7,08 (rekord) - 7.43 (rekord) - 13.90 - 1.90 - 8,48 (rekord) - 4.27 - 2.40,41 (rekord).

Neidude U20 viievõistluse võitis ülekaalukalt Pärl Eelma (Audentese SK), tema tulemused (8,91 - 1.69 - 9.55 - 5.46 - 2.26,98) andsid kokku 3690 punkti. Neidude U18 vanuseklassi tasavägises võistluses saavutas esikoha Katre Sofia Palm (Saue KJK) tulemusega 3708 punkti (8,95 - 1.69 - 11.39 - 5.53 - 2.36,31).

Noormeeste U18 vanuseklassis oli teistest selgelt parim Marttin Lepaste (Niidupargi KJK), kogudes 4777 punkti (7,54 - 6.37 - 15,49 - 1.78 - 8.57 - 3.57 - 3.03,36). Tüdrukute U16 vanuseklassis võidutses Ksenia Oleinik (Audentese SK) 3104 punktiga (9,70 - 1.60 - 11.91 - 4.98 - 2.57,33). Poiste U16 vanuseklassis oli võitja Tony Ats Tamm (Audentese SK) 4348 punktiga (7,65 - 6.02 - 11.57 - 1.78 - 9.07 - 3.47 - 2.56,67).

Avapäeva kokkuvõte:

Sven Andresoo ja Andrei Nazarovi hoolealune läbis Lasnamäe kergejõustikuhallis 60 meetrit 6,91-ga (uus rekord), hüppas kaugust 7.44 (siserekord 7.52), tõukas kuuekilost kuuli 14.42 (rekord 14.95) ja hüppas kõrgust 1.96 (rekordi kordamine). Kokku andsid need tulemused 3356 punkti.

Nelja ala järel edestas Hausenberg Eesti juunioride rekordi graafikut (5703 p) 114 punktiga. Kehtiv tippmark oli püstitatud tänavu jaanuaris seejuures Hausenbergi enda poolt. Tema üksikalade tulemused olid kuu aega tagasi järgnevad: 6,97 - 7.29 - 14.95 - 1.86 - 8,04 - 4.87 - 3.04,75.

Maailma hooaja tippmarki hoidis juunioride klassis enda käes tšehh Ondrej Kopecky 5862 punktiga. Selle vanuseklassi maailmarekord kuulub aga 2010. aastast hispaanlase Eusebio Cacerese nimele ning on 5984 punkti*. Antud resultaadi löömiseks tulnuks Hausenbergil teisel päeval joosta 60 meetrit tõkkeid (99 cm) ajaga 8,00, hüpata teivast 5.05 ning läbida 1000 meetrit 2.54,40-ga.

Kuigi Hausenbergi suurepärane avapäev jättis ülejäänud võistlejad justkui varju, olid omaealiste seas rahvusvahelisel tasemel mitmevõistlust tegemas tegelikult veel viis (!) juuniorit.

Teisel kohal paiknes avapäeva järel Johannes Erm, kes oli kogunud selleks hetkeks 3208 punkti ja alistanuks õnnestumise korral täna 5700 punkti piiri. Robin Nool oli kogunud kolmandana 3066, Johannes Treiel neljandana 3025, Hendrik Lillemets viiendana 2948 ning Martin Moldau kuuendana 2910 punkti.

*Tõsi, meeste vahenditega on juunioride maailmarekord kõvemgi - 6022 punkti (Gunnar Nixon, 2012).

Teise päeva kokkuvõte:

Teise päeva juhatas sisse ilus 60 meetri tõkkesprint. Alavõidu sai Johannes Treiel, kes läbis distantsi 7,93 sekundiga. Eesti juunioride rekordist jäi tal puudu vaid kaks sajandikku. Hans-Christian Hausenberg viis isikliku rekordi 7,97ni. Teiste ajad: Martin Moldau 8,06, Johannes Erm 8,48, Robin Nool 8,75 ja Hendrik Lillemets 8,77.

Teivashüppe soojendusel elas Hausenberg üle äreva hetke. Ta kukkus hüppemati ette teiba auku ning tegi jalale häda. Noormees lonkas päris korralikult, kuid suutis ometi võistlust jätkata ning ületas 4.97. Mäletatavasti juhtus tal ka nädal tagasi Eesti täiskasvanute meistrivõistlustel teivashüppes õnnetus - toona murdus teivas.

Ka Nool ületas teiba abil 4.97, Moldau sai kirja 4.67, Erm 4.27 ja Treiel 4.17.

Hausenbergi enda nimel oleva Eesti juunioride rekordi (5703) löömine oli sisuliselt kindel enne viimast ala, hispaanlase Eusebio Caceresi maailmarekordi (5984*) ületamiseks pidanuks ta 1000 meetris end ületama ja läbima viis ringi 2.52,5-ga. Hausenbergi rekord on aga 2.56,46.

Hausenberg seekord siiski viimast endast välja võtta ei suutnud ning lõpetas 1000 meetrit ajaga 3.03,48, mis andis kokkuvõttes 5877 punkti ehk juunioride Eesti rekordi ning maailma hooaja tippmargi. Erm teenis 2.40,41-ga kindla alavõidu ja lõpetas võistluse teise koha ning 5635 punktiga. Noole aeg oli 3.00,37 ja lõpptulemus 5430 punkti. Isikliku rekordi püstitasid ka esikolmikust välja jäänud mehed: Treiel 5363 punkti (2.59,00), Moldau 5260 punkti (3.09,66) ja Lillemets 4912 punkti (3.05,36).

Tulemused