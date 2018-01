Hästi esinenud Uibot kehutavad tagant kaks erinevat sihti

Kaks viimast hooaega olid 25-aastasele Põlvast pärit sportlasele keerulised. Tooni andsid vigastused, nullid ja katkestamised. Sellest nõiaringist väljamurdmiseks vajas Uibo hädasti ühte korralikku mitmevõistlust ja just selle suutis ta nädalavahetusel Lõuna-Carolinas kokku panna.

„Mul on väga hea meel, et sain kaks päeva võistelda ja ühes tükis lõpetatud. Loodan väga, et see tulemus tagab ka koha Birminghami sise-MM-ile,” lausus isiklikule margile kõigest viie silmaga alla jäänud Uibo, kes tuli 6071 punktiga võistluse võitnud briti Tim Duckworthi järel teiseks.

Kuna see oli Uibo esimene võistlus pärast Londoni MM-i, oli üsna loogiline, et ta polnud nii mõnelgi alal veel oma parimate päevade tasemel. Ta läbis 60 meetrit 7,31 sekundiga (rekord 7,16), hüppas kaugust 7.23 (7.39), tõukas kuuli 13.94 (14.53) ja viis kõrgushüppes siserekordi 2.15-ni. Teisel päeval jooksis ta 60 meetrit tõkkeid 8,37 sekundiga (8,25), hüppas teivast 5.20 (5.25) ja kattis 1000 meetrit 2.40,95-ga (2.39,72).