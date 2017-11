Harrastussportlaste olümpiamängud ja eestlased sündmuste keskmes

Pühapäevasest rahvaspordipeost pälvis rahvusvahelises meedias enim tähelepanu Shalane Flanagani triumf: ta on üle 40 aasta esimene New Yorgi maratoni võitnud ameeriklanna. Ent oma lugu on rääkida kõigil 50 643 lõpetajal, nende seas paarikümnel eestlasel.

Esimese meie mehe Janar Juhkovi leiab lõpuprotokollist 561. kohalt ajaga 2:53.08. Raskel tõusudega rajal 600 parema hulgas lõpetamisel oli oma hind.