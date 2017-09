Hannes Võrno ei suru aafriklastel kätt: ma ei suuda seda mulle pihku poetatud vedelat nisa mehekäeks pidada

Poliitik ja teletäht Hannes Võrno on samuti Andi Noodi ja Ibrahim Mukunga "käesurumisskandaali" osas sõna võtnud - ja seda väga teravalt.

"Mida otsid, seda leiad. Jooksja Andi Noot ei andnud teda võitnud konkurendile kätt!? Äkki meelega? Samal põhjusel, miks ma isegi, olles Aafrikas, sealseid põlisasukatest sõpru enam ammu kättpidi ei tervita? Ma ei mõtle end eri põhjuseid kaaludes neist või kellest iganes paremaks. Olen Aafrikas käinud palju kordi ja tean surmkindlalt üht - ma ei tõtta kedagi kättpidi tervitama, sest ei suuda seda mulle pihku poetatud vedelat nisa mehekäeks pidada. Aafrika põlisasukatel on see aga kombeks ja las olla. Meil on omad kombed, sööme kilu, käime saunas jne. Ma ei ole rassist, ma olen mees! Edu, Andi!" põrutas Võrno oma Facebooki lehel.