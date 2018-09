Hafsteinssoni julge ennustus: habemega Eesti rekord langeb õige pea

Galeta viis suvel isikliku rekordi 20.13-ni ja hoiab Euroopa edetabelis 23. kohta. „Minu hinnangul suudab ta kahe aasta jooksul tõugata 21 meetrit. See põhineb sellel, mida ma näinud olen. Töötasin temaga sel suvel kaks nädalat, ta tuli minu juurde veidi abi saama,” rääkis Hafsteinsson. „Ta on pöördega tõukamise osas algaja, kuna alustas selle tehnikaga tõukamist alles eelmisel aastal. Ta on selle mõttes väga noor kuulitõukaja. Ta keha on hea, väga tugev ja plahvatuslik. Järgmisel aastal peaks ta üritame parandada Eesti rekordit ja aasta hiljem ründama 21 meetrit. Selline on minu arvamus.”

Eesti kuulitõuke rekord kuulub juba 1979. aastast 20.53-ga Heino Silla nimele. Galetast on rohkem tõuganud ka varalahkunud Taavi Peetre (20.33) ja Raigo Toompuu (20.20). Üle 21 mehe tõukas tänavu Euroopas kaheksa meest.

Eestisse tuli islandlane pika pausi järel Gerd Kanteri palvel. Nimelt teeb Kanter neljapäeval Kadriorus karjääri viimase võistluse, kolmapäeval toimub aga konverents, kus eduka tiimi liikmed teevad ettekandeid. Täna tegi Kanter koos endiste treenerite Hafsteinssoni ja Uno Ojandiga meediale avatud treeningu.

