Hafsteinsson juubeldas, kui Kanter jättis korvpalli pärast treeningu vahele

Neljapäeval paneb Eesti kettaheite rekordimees pikale ja üliedukale karjäärile punkti Kadrioru staadionil toimuva võistlusega „Kanteri viimane vaatus”, mida vürtsitab maailma parimate heitjate osavõtt. Eile tegi Kanter Kadrioru harjutusväljakul eelviimase meediale avatud treeningu, kuhu olid kutsutud tema endised treenerid islandlane Vésteinn Hafsteinsson ja Uno Ojand. „Uhke tunne on. Ma tulen Eestisse nagu oma koju, pole siin kolm aastat käinud,” ütles kuni 2012. aasta olümpiani Kanterit aidanud Hafsteinsson.

Vésteinn, mis teeb Kanterist erilise sportlase?

Uskumatu tööeetika! Ma pole töötanud kellegagi, kes kõvemini tööd teeks. Temaga töötada oli uskumatult kerge, sest ta täidab ülesanded ega kurda kunagi. 12 aasta jooksul ütles ta mulle ainult neli korda, et on väsinud. Ja ühe korra küsis, kas võib treeningust loobuda ja minna vaatama korvpallimatši. Olime San Diegos treeningulaagris ja ta tahtis minna Los Angelesse lemmikmeeskonna mängu vaatama. See oli ainus kord, kui ta jättis treeningu vahele, kui mitte arvestada haigusi.