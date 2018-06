Gustav Sule mälestusvõistlustel on stardis ka Teemantliiga etapil säranud jamaikalane

Eesti rekordi purustamine tooks kaasa korraldajate poolt välja pandud 3000 eurose boonuse. Tamme staadioni rekord kuulub 2011. aastast lätlasest olümpiahõbemadalimehele Vadims Vasilevskisele 88 meetri ja 22 sentimeetriga ning on püstitatud samuti Gustav Sule mälestusvõistlustel. Staadionirekord toob selle püstitajale täiendava preemia. Lisaks meie kahele paremale on võidumõtetega viskama tulemas Valgevene meister Pavel Mialeshka (85.01) ja 19-aastane tulevikumees Vladislav Paljunin Uzbekistanist.

Meeste kettaheites peaksid suure tõenäosusega Tartus võistlema nii olümpiavõitja Gerd Kanter kui Rio olümpia neljas Martin Kupper. Mõlemad mehed taastuvad vigastusest ning on mõista andnud, et lähipäevade seisundi positiivse prognoosi korral Tartu publik neid võistlustules siiski näeb. EM-normatiiv 63.50 on mõlemal siiani täitmata. Kettaheites on Tartus peafavoriidiks maailma edetabelijuht, tõeliselt eksootiline mees, Fredrick Dacres Jamaikalt, kes on tänavu heitnud sprinteritemaa rekordiks 69 meetrit 83 sentimeetrit. Eilsel Rooma teemantliiga etapil oli tema võidutulemus 68.51.

Tamme staadioni rekord kuulub aga sellest kevadest leedulasest maailmameistrile Andrius Gudziusele tulemusega 69.13. Selle ületamise eest on korraldajad välja pannud eripreemia. Võimatu pole seegi, et Tamme staadionil näeb pühapäeval esmakordselt 70-meetrist kettakaart. Pjedestalikohtade pärast tuleb kõvasti pingutada, sest stardis on ka 65-meetri mees Simon Pettersson (65.81) Rootsist.

Meeste kuulitõuge tuleb samuti kõrgetasemeline, sest kohal on tänavuse sise-MMi viies mees Mesud Pezer (isiklik rekord 21.40) Bosnia ja Hertsegoviinast, Aleksei Nichypar (20.33) Valgevenest ning Arttu Kangas (20.30) Soomest. Berliini EM-normi 19.90 on võtnud sihikule Kristo Galeta, kellel on tänavu sellest veel vaid 10 sentimeetrit puudu.

Naiste 200 meetri jooksus saavad Eesti parimad Maarja Kalev ja Õilme Võro rinda pista tugevate ukrainlannadega. Meeste 400 meetri jooksus sihib EM-normi (46,70) Tony Nõu. Meeste kaugushüppes kontrollib vormi tartlane Hans-Christian Hausenberg, naiste kaugushüppes püüavad head tulemust Grit Šadeiko, Tähti Alver ja Merilyn Uudmäe. Uudmäe võistleb ka kolmikhüppes. Teivashüppes asub uusi kõrgusi vallutama Robin Nool.