Grit Šadeiko Götzise jõuproovi eel: nüüd on vaja, et pea ilusti vastu peab

Nädalavahetusel toimub Austrias Götzises traditsiooniline mitmevõistlus, kus ainsa eestlannana teeb seitsmevõistluses kaasa Grit Šadeiko.

Mullu püstitas Šadeiko samal staadionil Eesti rekordi 6280 punkti. "Eks see staadion ja siinne atmosfäär on ise alati nii mõnus ja õdus, rõõm on siin alati hooaega alustada," ütles 28-aastane Šadeiko ERR-ile.

Tänavuse talvehooaja jättis Šadeiko vahele ja ka üksikaladel on ta teinud varasemast vähem starte. Miks nii? "Sisehooajast loobusime, et vältida vigastusi ja treenida tugevalt," selgitas ta.

Millises vormis praegu oled? "Eelmine aasta oli natuke teistsugune, olin peale vigastust sellises hägusamas tsoonis, ma ei osanud ette aimata, kas suudan korraliku mitmevõistluse kokku panna. Aga neid kahte aastat võrreldes ütlen, et olen korralikult treenida saanud, tagasilööke pole olnud ja nüüd on lihtsalt vaja, et pea ilusti vastu peab ja korralikult kõik alad kokku saab panna," lausus Šadeiko.

Delfi TV näitab Götzise võistlust otseülekandes. Laupäevane võistluspäev algab kell 11.55.