Eelmise aasta juulis pisitütre Gloria Griffini sünnitanud ja tänavu märtsis Ameerika jalgpalluri Robert Griffin III-ga abiellunud Grete Griffin (neiupõlvenimi Šadeiko) on võistlusrajal tagasi.

Šadeiko osales 100 meetri tõkkejooksus, saades ajaks 14,07.

"See on minu karjääri kiireim aeg hooaja alustuseks," rõõmustas 24-aastane eestlanna ning lisas: "Palju tööd on veel teha... Suured asjad on tulekul!"

Eesti mitmevõistleja isiklik rekord on tõkkesprindis 13,92.