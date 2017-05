Grenada mees tegi võimsa tulemuse, maailma edetabelis viiendaks tõusnud Saluril libises MM-norm ikkagi peost

Kui Saluri tulemus on edetabelikõlblik, siis oma senisest rekordist 171 punkti enam skoorinud Leemeti resultaat liiga tugevate tuuleiilide tõttu mitte. Sama lugu kehtib Victori kohta.

Saluri alustas hiilgavalt, läbides tuule toel 100 meetrit 10,50ga. Ta hüppas kaugust 7.44, tõukas kuuli 14.15, hüppas kõrgust 1.84 ja viis 400 meetri jooksus isikliku rekordi 47,59ni. Tegemist on sel alal Eesti kõigi aegade 11. tulemusega.

Samas teine päev enam nii ladusalt ei sujunud. Tõkkesprindi 15,06 on küll uus isiklik rekord, kuid kettaheites piirdus Georgia ülikoolis õppiv eestlane 41.29ga, teivashüppes sai kirja 4.80, odaviskes 58.16 ja 1500 meetri jooksus mõõdeti ajaks 4.47,57. Seega lõpuks jäi MM-norm (8100) siiski üsna kaugele. Saluri tegi siiski oma karjääri ühe parema võistluse, isiklikust rekordist jäi vajaka 160 punkti. Maailma edetabelis hoiab Saluri praegu viiendat kohta.

Victori seeria: 10,64 - 7.35 - 15.18 - 2.05 - 48.74 - 14,45 - 55.22 (!) - 4.70 - 68.97 - 4.55,91.

Leemeti seeria: 10,75 - 7.16 - 14.18 - 1.90 - 48,36 - 14,91 - 35.89 - 4.50 - 59.03 - 4.39,85.

Saluri takes 5th in 10th & final #SECTF dec event (1500m) with a 4:47.57. His 7,948 pts give him 2nd overall & 5th on '17 #NCAA list. pic.twitter.com/n0mO1f6Uia

— Georgia Track&Field (@UGATrack) May 12, 2017