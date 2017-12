Gerd Kanter Venemaa sportlaste eemalejätmisest: igal juhul õige otsus!

Olümpiavõitja Gerd Kanteri arvates ei tasu ROKi otsusest Venemaa olümpialt eemale jätta otsida poliitikat - tegu on hoopis väga kaalutletud otsusega, millega kaitstakse puhtaid sportlasi.

"Siinkohal tasub Rahvusvahelist Olümpiakomiteed kindlasti usaldada, sest selle otsuse taga on olnud väga põhjalik analüüs. Siin pole mõtet poliitikast midagi väga rääkida," arvas Kanter ETV spordisaates.

"Nii enda kui ka tuhandete teiste olümpiavõitjate näitel mina võin kinnitada, et sporti on võimalik teha ausalt. Teatavate riikide puhul on probleem ideoloogias. Elatakse 1980-ndates ja see dopinguideoloogia on nii tugevalt sees ja seda on raske välja juurida. Aga jää hakkab murenema."

Küsimuse peale, kas otsus Venemaa olümpialt eemale jätta oli õige, vastas Kanter veendunult: "Igal juhul!"