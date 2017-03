Eesti kergejõustikukoondis läheb Londoni MMile vastu põnevas seisus: maailmatasemel sportlasi on mitmeid, väga kindel medalipretendent sisuliselt puudub.

Enam-vähem sama seis oli enne Rio de Janeiro olümpiat ja siis jäid meie kergejõustiklased medalita. Samas saavutati koguni neli esikuuiku kohta – Martin Kupper ja Gerd Kanter olid kettaheites vastavalt neljas-viies, Ksenija Balta kaugushüppes kuues ja Rasmus Mägi 400 meetri tõkkejooksus samuti kuues.

Eesti Päevaleht ja Delfi küsis Kanterilt: mitu medalit Eesti sportlased suvel võidavad? Kanter jäi vastates otsekoheseks realistiks: „Üle ühe on keeruline. Meie alal (kettaheites – M. R.) on võimalused kõige suuremad.“ Ta lisas, et Mägi on olnud küll tubli, kuid poodiumile tõusmiseks on vaja arengus esmalt veel üks hüpe teha. Ka Ksenija Balta peaks isiklikku rekordit parandama, medalile viiks ilmselt vähemalt seitsmemeetrine õhulend.

Hea lugeja, mida sina arvad? Kas keegi toob suvel kergejõustiku MMil medali või jäävad meile tühjad pihud?