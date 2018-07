Gerd Kanter teeb sel reedel kodumaakonna publiku ees oma viimase võistluse

Kevadel vigastusega kimpus olnud olümpiavõitja on tõusnud lubavasse vormi. Äsja Poolas püstitatud hooaja tippmark 64.46 annab Euroopa edetabelis 16. koha. Eesti parimal kettaheitestaadionil Kohilas loodab Gerd kodupubliku toel tänavuse aasta edetabelitulemust tublisti parandada. Edetabelis on vahetult Kanteri ees meie mehe igipõlised rivaalid maailma- ja Euroopa meister poolakas Piotr Malachowski (64.97) ning kolmekordne maailmameister ja Londoni olümpiavõitja sakslane Robert Harting (65.13). Euroopa edetabeli 10. koha tulemus on hetkel rootslase Simon Pettersoni 65.84. Nendele resultaatidele soovib Raplamaa mees reedel koduseinte toel kindlasti tuule alla teha ja miks-mitte veelgi kaugemale heita. Kanteriga koos astub Kohilas heiteringi Rio olümpia neljas Martin Kupper ja teised Eesti paremad kettaheitjad.

Kõigil soovijail on võimalik pärast võistlust saada Eesti seni viimaselt olümpiavõitjalt kodusel Raplamaa staadionil toimuva lahkumisvõistluse unikaalne autogramm ja teha mälestuseks fotojäädvustus.

Kettaheitevõistlus Kohila staadionil algab reedel kell 18.00. Sissepääs võistlustele on kõigile tasuta.