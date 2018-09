Gerd Kanter suutis Tallinnasse sõitnud Robert Hartingut tõsiselt üllatada

Robert Harting, mis sulle sellest kahetunnisest konverentsist kõige eredamalt meelde jäi?

Nägin muljet avaldavat statistikat ja järjepidevust. Mis oli minu jaoks väga üllatav. Taas kord! Eriti see, ta heitis kuus aastat järjest üle 70 meetri. Sest 70 meetrit on ikka üsna kõrge latt. Mina seda ei saavutanud (Hartingu rekord on 70.66, peab silmas, et ei suutnud heita üle 70 meetri mitmel hooajal - M. R.), tõsi, ma ka ei keskendunud sellele. On väga oluline erinevus, kas sa keskendud sellele või mitte. Statistikaga on alati see nali, et kõik sõltub sellest, mida sa tahad esile tõsta. Aga jah, need numbrid olid taaskord väga muljet avaldavad. Peale Virgilijus Alekna polegi vist Gerdi kõrval ainsatki kettaheitjat, kes oleks teinud nii palju kõrgetasemelisi hooaegu.

Lisaks numbritele jäi meelde kindlasti Gerdi eelmise treeneri Vesteinn Hafsteinssoni jutt, kuidas nad organiseerisid kirge, treenimist ja elamist. See oli muljet avaldav, sest mina tegin seda alati teistmoodi. Tore on näha, et medaliteni võib jõuda ka teisiti."

Harting lõpetas oma karjääri mõni aeg tagasi Berliinis, ta viibib Tallinnas aukülalisena.