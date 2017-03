Üle kuu aja Lõuna-Aafrikas talvises treeninglaagris olnud Gerd Kanteri sõnul on ta paremas vormis kui eelmisel aastal samal hetkel.

"Ma arvan, et asjad on suhteliselt plaanipärased. Endale rõõmupakkuvamad kui eelmisel aastal. Olen terve," lausus Rio de Janeiro olümpial viiendaks tulnud ketteheitetäht ERR Spordile.

"Äsja tulime 40-päevasest treeninglaagrist Lõuna-Aafrikast. Asjad sujusid ja mis minu vanuses on oluline, et tervis on korras ja see on minu kõige suurem valuuta. Kui tervis on korras, siis küll ka need tulemused tulevad," sõnas peagi 38-aastaseks saav kergejõustiklane.

Kanter lisas, et tagasiside treeningutest on talle alati oluline. "Tulemuste mõõtmine on oluline osa minu treeningutest ja annab väga selget ülevaadet seisust. Nagu mainisin - olen paremas seisus kui eelmisel aastal samal ajal. Tänasel päeval, kus võistlushooaja alguseni on umbes kaks kuud, siis olen optimistlik ja selge see, et kui võtame eelmise aasta tulemusi, siis ootused on kõrgemad."