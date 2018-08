Gerd Kanter: kõik märgid näitavad, et aeg on karjäär lõpetada

Kanter sai parimal katsel kirja 60.43, mis andis talle viienda koha. "Ei läinud täna nii, nagu lootsin," sõnas Kanter pärast võistlust. "Tänane võistlus oligi paralleelne kogu hooajaga. Berliinis tuli hea tulemus, aga täna heitsin jälle tavapäraselt ."

"Ei olnud täna head rütmi. Tuuleolud olid ka keerulised," lisas Kanter veel võistluse kohta.

13. septembril peab Kanter oma lahkumisvõistluse Tallinnas. "Kõik märgid näitavad, et õige aeg on karjäär lõpetada. Tegemist on suure võistlusega, millega tegeleme."

Kanter kinnitas, et tulemas on poolakad Piotr Malachowski ja Robert Urbanek. Rootslastest on kohal Daniel Stahl ning Simon Petterson. Saksamaad esindavad Daniel Jasinski ja Martin Wierig. Sakslane Robert Harting tuleb kohale aukülalisena.

Tänase kettaheite võistluse võitis rootslane Simon Petterson 63.54-ga. Talle järgnesid Martin Kupper (62.41) ja islandlane Gudni Valur Gudnason (62.20). Kanterit edastas veel rumeenlane Alin Alexandru Frifirica (61.65.).