Galeta lükkab kergejõustikuliidu süüdistuse ümber: see on täielik laim!

Galeta lükkab need väited kategooriliselt ümber. „Sellist asja pole kunagi olnud ja ma pole mitte kunagi nii öelnud! Liit pole minuga isegi suhelnud ja õnne soovinud, kui isikliku rekord tegin! See on täielik laim!” teatas Galeta. „Kristel pole minuga suhelnud mitte ühtegi korda välja arvatud viimasel heitjate seeria võistlusel, kus ta soovis mulle edu, et küll see norm tuleb. Kuidas ta saab üldse sellist jama ajada?”

Galeta jätkas: „Keegi pole isegi üritanud minuga suhelda. Mul pole ka Ants Kiisaga kunagi sellist juttu olnud, et makske mulle 1500 eurot ära, siis võistlen. See puhas laim ja ma ei saa aru, kuidas kergejõustikuliit saab sellist asja valetada. Ei president (Erich Teigamägi – M. R.) ega keegi pole isegi õnne soovinud, kui tegin isikliku rekordi. Öeldakse, et minuga on raske suhelda? Nad isegi ei räägi minuga.”

Sportlasel tekkis küsimus kogu karistusaktsiooni juriidilise külje osas. „Mul ei ole liiduga mitte ühtegi siduvat lepingut, et peaksin kuskil võistlusel käima. Valin võistlusi vastavalt, kuidas töö ja muud asjaolud lubavad. Loomulikult teistel sportlastel, kes saavad alaliidult stipendiumi, on allkirjastatud ka leping, näiteks Magnus Kirt ja Gerd Kanter, keda näitena tuuakse, ja seal on kindlad punktid, mida vaja täita. Minul seda lepingut kahjuks ei ole ja oma arust pole ma ka midagi valesti teinud. Kui Balti matšile ei läinud ja ütlesin, et võistlen Soomes, siis ütles mulle heidete vanemtreener Kiisa: okei. Ja rohkem ei sõnagi, et kui sa ei tule, siis karistame sind. See on sama hea: tee tasuta tööd mu jaoks ja kui ei tee, siis karistame.”