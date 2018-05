FOTOD | Vigastus lükkas Kanteri hooaja avavõistluse edasi. Maailmameister Gudžius näitas võimu, Kupper heitis 63 meetrit

Täna toimus Viimsis Randvere kooli staadionil Heitjate seeriavõistluse avaetapp Viimsi Gala, kus olid stardis mitmed meie tipud.

Meeste kettaheites ei saanud seljavaevuse tõttu tulla ringi Gerd Kanter. "Sellist probleemi pole mul varem olnud," rääkis Kanter. "Valu on selgroosirgestaja ülemise otsa ja trapetsi alumise osa vahel. Proovisin kolmapäeval heita, see segab tehnikat ja valus on ka. Mõne muu vigastusega saaks läbi valu heita, praegu pole varianti ka," selgitas Kanter, kelle sõnul on see probleem teda häirinud juba kolm nädalat. "Juba enne laagrit oli tunda. Teine laager läkski oluliselt kehvemini kui esimene. Esimeses heitsin 65,5 meetrit, teises 64.70."

Meeste kettaheites võidutses maailmameister Andrius Gudžius 67.02-ga. Teise koha saavutas rootslane Simon Peterson 63.92-ga ja kolmandaks tuli Rio olümpiamängude neljas mees Martin Kupper 63.23-ga.

Kupper: "Tulemus eriti emotsioone ei tekita. Ei olnud väga halb heide ega väga hea. Keskpärane, okei algus hooajale. Tunne polnud kõige värskem, teisipäeva õhtul jõudsin alles laagrist tagasi ja siin õnnestus natuke külmetada. See tõmbas veidi pehmeks. Laager läks väga ilusti, kogu ettevalmistus hooajaks on kulgenud professionaalselt. Järgmise võistluse teen Poolas. EM-norm (63.50 - M. R.) pole omaette eesmärk, kui olemine värskemaks läheb, peaks see lähiajal ära tulema."