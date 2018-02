FOTOD | Treener Eesti kergejõustiku uuest talendist: tal on lihtsalt selline iseloom – jõuab kõike

Kergejõustiku Eesti meistrivõistlustel naiste 3000 meetri käimise distantsil domineerinud Jekaterina Mirotvortseva on tagaplaanile vajunud ala uuesti rambivalgusesse toomas.

15aastane Mirotvortseva võitis ajaga 14.19,87. Talle järgnesid Anna Tipukina (15.09,58) ja Angela Mandel (15.36,72). Mirotvortseva võit oli ootuspärane, ta viis hiljuti Eesti täiskasvanute tippmargi sel distantsil koguni 13.57,77ni ja hoiab Euroopa hooaja edetabelis naiste hulgas 26. kohta. Temast nooremaid sportlasi eespool polegi.

„Raske on, üksi on raske,” lausus algusest peale võistlust juhtima läinud Mirotvortseva Delfile eesti keeles, ehkki märksa mugavamalt tunneb Sillamäe Kalevi sportlane ikka vene keeles suheldes. Treener Jevgeni Terentjev lisas, et on võistlusega rahul, igal jõuproovil uut rekordit oodata ongi liiga palju tahta.

Areng on niigi olnud märkimisväärne. Näiteks sel samal võistlusmaal sai piiga eelmisel talvel ajaks 15.11. Tänavu on ta aga juba oluliselt parandanud Eesti tippmarki, mis varem kuulus 14.11-ga Jekterina Jutkinale. Kuidas neiu nii noorelt nõnda väledaks on saanud? „Tal on lihtsalt selline iseloom,” kiitis Terentjev hoolealuse suhtumist. „Jõuab kõike – treenib, koolis on tubli, õpib inglise keelt. Ta on väga hõivatud.”

„Harjutan päevas umbes ühe tunni,” lisas Mirotvortseva treeneri jutule.

Kergejõustikuga hakkas Mirotvortseva tegelema kolmandas klassis, nüüd õpib ta kaheksandas. Suvel toimuvad Ungaris U18 vanuseklassi Euroopa meistrivõistlused, kus tütarlaps võiks õnnestumise korral olla medalisoosik. „Mina ennustada ei taha,” ei soovi Mirotvortseva hakata laskmata karu nahka jagama. Täpsema pildi tema võimetest saab 23. veebruaril, kui neiu osaleb Minskis rahvusvahelisel jõuproovil.

Eesti meistrivõistlustel kohtunikuna tegutsev Jutkina on väga rõõmus, et tema alal on tekkinud sportlane, kes tema rekordeid nopib ja spordialale taas tähelepanu tõmbab. „Tahan väga, et ala püsiks ja tekiks uusi tegijaid, kes esindaksid Eestit taas rahvusvahelistel võistlustel. Temal on kindlasti lootust jõuda kaugele, ta käib tehniliselt päris hästi ja võitleb,” sõnas Rootsis elav Jutkina, kes eelmisel suvel tegutses kohtunikuna ka U23 vanuseklassi EMil Poolas.



Jekaterina Mirotvortseva (nr 1) võitis naiste 3000 meetri käimise. Foto: Rauno Volmar





