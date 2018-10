FOTOD | Tartu linnamaratoni võitis kolmandat aastat järjest Raivo Alla

Terve maratoni uhkes üksinduses jooksnud Alla edestas finišis britti Jonathan Rosenbrieri (+01.22) ning kevadel Tartu Maastikumaratoni võitnud Sander Linnust (+9.48).

„Sain aeg-ajalt infot, et palju Jonathaniga vahe on ja selle järgi hoidsin tempot. Ei olnud täna vaja vastu seina joosta,“ rääkis võidumees Alla. „Tartu Linnamaratonil jooksmisest hakkab traditsioon kujunema, olen seda teinud igal aastal. Loodan, et isegi kui enam võidud ei tule, siis jätkub mind siia kauaks!“ lisas ta.

Jooksu ajal tuli natuke ka vihma. Kuidas oli ilm jooksja pilgu läbi? „Minule oli tänane vihm täiesti okei, sest sadas väga kergelt ja alguses ei tulnud ju üldse. Kui oavarrest oleks tulnud, siis oleks seganud,“ kommenteeris Alla.

Naiste konkurentsis võitis 42 km distantsi Kristel Vallaste (3:00.35), kellele järgnesid Kadiliis Kuiv ja Lilian Raspel.

Poolmaratonil oli meestest kiireim Raido Mitt (1:11.04). Teisena lõpetas Rauno Laumets (+0.33) ning kolmandana Tõnu Lillelaid (+3.10). Olümpiamaratoonar Roman Fosti võttis täna tavapärasest kergemalt ning sai kümnenda koha.

21 km distantsi naiste esikolmiku moodustasid Liis-Grete Arro (1:25.13), Olga Andrejeva (+2.03) ja Sirelyn Pommer (+2.35).

Kõige osavõturohkema distantsi ehk 10 km jooksu nobedaim mees oli lätlane Sandis Grusevs (32.11) ning naine Kaisa Kukk (37.12).

7. Tartu Linnamaratoni põhidistantsidele registreerus rekordilised 3754 inimest, neist 610 maratonidistantsile, 1124 poolmaratonile,1689 10 km jooksule ning 331 10 km kepikõnnile.

Tartu Linnamaratoniga tõmmati joon alla kuuest osavõistlusest koosnevale Tartu Maratoni Kuubik 2018 hooajale. Neljanda Kuubiku hooaja võitis meestest ka mullu triumfeerinud Sander Linnus. Naistest oli parim Reeda Tuula-Fjodorov, kes võitis sarja ka 2015. aastal.