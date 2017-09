FOTOD | Tallinnas avati näitus Eesti kergejõustiku ajaloost - imetleda saab nii medaleid kui Värniku pooleks visatud oda

Täna avati Olümpia OlyBet spordibaaris Eesti heitesportlaste ja mitmevõistlejate ajalugu tutvustav näitus, mis sisaldab nii kirkamaid tiitlivõistluste medaleid kui põnevamaid võistlusvahendeid.

Näituse avasid olümpiavõitja Gerd Kanter, Eesti Kergejõustikuliidu president Erich Teigamägi, Olympic Casino Eesti turundusjuht Marje Braunbrück ja ekspositsiooni korraldaja Ants Kiisa. Näituse esemed pärinevad Eesti Kergejõustikuliidu ja Eesti Spordimuuseumi varamust ning erakogudest. Näitus on tasuta ning jääb Radisson Blu Hotel Olümpia OlyBet spordibaaris avatuks 10. oktoobrini.

Näituse korraldaja Ants Kiisa sõnul ühendab näitus Eesti spordilegendid Heino Puustest ja Jüri Tammest Gerd Kanterini. “Väljas on esemed, mida seni pole koos avalikkuses näidatud,” rääkis Kiisa.

Ekspositsiooni võõrustaja, Olympic Casino Eesti turundusjuhi Marje Braunbrücki sõnul on kergejõustikunäitus Olybeti spordibaaris juba seitsmes omalaadne, asendades populaarse võrkpalliajaloo väljapaneku. “Eesti spordiajalugu on väga kuulsusrikas ja kirju ning kõik huvilised on teretulnud näitust tasuta uudistama,” lisas Braunbrück.

Näituse olulisemad medalid:

• Gerd Kanteri olümpia- ja maailmameistrivõistluste kuldmedalid, Teemantliiga üldvõidu karikas

• Erki Noole olümpiakuld, MM-i hõbe ja mitmevõistluste maailmakarikas

• Aleksander Tammerti olümpia- ja Euroopa meistrivõistluste pronksmedalid

• Mikk Pahapilli Euroopa sisemeistrivõistluste kuldmedal

• Heino Puuste Euroopa meistrivõistluste hõbemedal

• Marek Kaleta universiaadi kuldmedal ja NSV Liidu meistrivõistluste kuld-, hõbe- ja pronksmedalid (rariteetne täiskomplekt)

• Liina Laasma Euroopa juunioride meistrivõistluste, noorte olümpiapäevade ja talvise Euroopa karika (Eesti rekord) kuldmedalid

Muud põnevad esemed:

• Heino Puuste 1984. aasta NSV Liidu olümpiakoondise dress, mis poliitilistel põhjustel Los Angelese olümpiale ei jõudnud

• Jüri Tamme Seouli olümpiamängude pronksmedali toonud võistlussärk ja heitekinnas

• Heino Lipu 1940ndate lõpust pärit hiiglaslike naeltega muldringi heitejalatsid

• Aleksander Tammerti 50,5 mõõdus heitejalatsid

• Margus Hundi juunioride maailmarekordi plakett

• Andrus Värniku pooleks visatud oda (signeeritud)