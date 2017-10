FOTOD | Saaremaa kolme päeva jooksu võitis Kaur Kivistik

Pühapäeval Kuressaare kesklinnas finišeerinud kolme päeva jooksu võitis meestest Kaur Kivistik, naistest oli kiireim Kaia Lepik.

Kivistik startis viimasele 16 km pikkusele etapile Ilja Nikolajevi ees 48,9-sekundilise eduga ja hoidis seda lõpuni. Kivistik läbis võistlusmaa 52.50,9-ga, Nikolajev 53.41,6-ga, teatab Saaremaa Sport. Teise tulemuse jooksis välja Raido Mitt ajaga 53.19,8.

Kokkuvõttes läbis Kivistik maratoni pikkuse distantsi 2:16.48,9-ga, Nikolajev 2:18.28,4 ja Mitt 2:22.07,5-ga.

“Sügisel olid need kolm päeva üks kõige tähtsamaid rahvajookse, mis mul siin olid,” tunnistas Kivistik. “Eks see oli tõsine katsumus ja oli hea tagasi olla. Teadsin, et Andi teeb ainult ühe päeva ja võtsin reedel rahulikumalt, teised kaks päeva jooksin ilusti.”

Parima saarlasena sai üheksanda koha Ando Õitspuu, kes sai pühapäeval kirja aja 55.40,1 ja kolme päeva kokkuvõttes 2:26.46,2.

Naiste arvestuses olid kolm kiiremat Kaia Lepik 2:42.41,2; Anastasia Zakarova 2:48.06 ja Liis-Grete Arro 2:49.25,1-ga.