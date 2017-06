FOTOD: Magnus Kirt täitis Gustav Sule memoriaalil MM-i normi

Tartus Tamme staadionil toimunud 53. Gustav Sule mälestusvõistlustel sai peaalal, meeste odaviskes, tulemusega 83.53 võidu Magnus Kirt.

Viiendal katsel visatud võidutulemusega täitis Kirt ühtlasi Londoni maailmameistrivõistluste normi (83.00). Ka kuuendal katsel põrutas Kirt oda üle 83 meetri, täpsemalt 83.26. Käesoleva aasta maailma edetabelis kerkis Kirt 16. kohale.

„See, et suutsin kahel korral visata üle MMi normi, on positiivne. Tegelikult oli siin segav tuul, odad ei lennanud lõpuni, vaid kippusid alla tulema,"märkis Kirt.

Teine oli 79.70-ga valgevenelane Pavel Mialeshka, kolmas 78.14-ga Tanel Laanmäe. Vigastusele viidates tegi Laanmäe kolm katset ja siis aitas.

„Isegi longates sain ju 78 meetrit. Tõsine viskamine see polnud, hoojooksul mõtlesin oma jalale," sõnas ta pettunult. „Kahju! Supertunne oli, aga viimasel proovikatsel lõi nagu noaga säärde."

Säärelihasesse tekkiv spasm on teinud Laanmäele liiga juba paar nädalat."Füsioterapeud on selle välja pressinud ja seejärel on kolm päeva kõik korras, siis tuleb see aga tagasi," selgitas Laanmäe. „Nüüd tuleb taas mõned päevad rahulikumalt võtta."

Valikuliselt teised alad:

Naiste odaviskes oli parim Marcella Liiv tagajärjega 53.09.

Meeste kuulitõuke võitis 19.54-ga valgevenelane Aleksei Nichypar. Jander Heil tõukas 18.60 ja Kristo Galeta 18.58.

Meeste kaugushüppes võidutsesid lätlased. Võitis Elvijs Misans tulemusega 7.88 (tuul +2,5 m/s), teine oli Dairis Rincs 7.53-ga. Hans-Christian Hausenberg sai kirja 7.42 (tuul +2,4 m/s).

Naiste kaugushüppes läks samuti kaksikvõit Lätimaale. Lauma Griva hüppas parimal katsel 6.54 ja Aiga Grabuste 6.45. Kolmas oli Maarja Kalev tulemusega 6.05.