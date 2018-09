FOTOD | Magnus Kirt sai istumise alla ülivinge auto. Kas soomlased jälle kadedad?

Alles suvel kirjutas Soome meedia Kirdi eelmisest autost, milleks oli Audi A4. Soome ajaleht Ilta-Sanomat avaldas toona loo Kuortanel odaviskevõistluse võitnud Kirdi autost, millega too kohale sõitis, pealkirjaga: „Eesti odaviskesentsatsioonil on istumise all tõsine kahur – kõvasti hobujõude”.

Toona lisasid soomlased veel, et Soomes maksab säärane auto lisavarustusega üle 60 000 euro, kuid lisati, et automaksuta Eestis tuleb säärase “kahuri“ eest välja käia oluliselt väiksem summa.

Nüüd on Kirdil uus auto käes. Kas soomlased saavad taas kadedust tunda?