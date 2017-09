FOTOD | Magnus Kirt sai isa mälestuseks peetaval kergejõustiku võistlusel esikoha

Tõrvas peetaval Peeter Kirdi mälestusvõistlusel kergejõustikus võitis odaviseks esikoha Magnus Kirt, kes sai parimal katsel kirja tulemuse 82.48.

Tänane tulemus tähendab aga seda, et Kirt on tänavu võistelnud kokku 19 korral ja igal üritusel on ta saanud kirja tulemuse üle 80 meetri.

Teise koha sai lätlane Rolands Štrobinders, kelle parim vise oli 78.35. Naistest võidutses isikliku rekordi 53.38ni nihutanud Marcella Liiv.