FOTOD | Magnus Kirt põrutas Gustav Sule memoriaalil Eesti rekordi!

Tartus, Gustav Sule memoriaalil püstitas Magnus Kirt odaviskes Eesti rekordi 88.45. Senine rekord oli 15 aastat püsinud Andrus Värniku nimel (87.83).

„Ma pole ammu odasse nii hästi sisse saanud. Tundsin kohe, et tuleb hea vise," sõnas Kirt. „Eestis toimuvatel õhtumiitingutel on võistlemiseks alati hea rütm - tuled ühe soojaga ja viskad." Rekord sündis teisel katsel, esimeses voorus viskas Kirt 83.09. Pärast rekordi püstitamist loobus ta edasi võistlemast.

Värske rekordimees suhtus oma saavutusse rahulikult. Ta tõdes, et on heas vormis, kuid avaldas lootust, et see pole veel tippvorm. „Üks asi on visata selline tulemus siin, teine asi aga Teemantliiga võistlusel. Tänasest tulemusest ei tohi lasta end mugavaks," rääkis ta. „Suur au on olla Eesti rekordimees, aga ma pole selle saavutamist seadnud kunagi ainueesmärgiks."

Kirdi enda rekord oli seni 86.65 ja pärines 2015. aastast. Tubli samm edasi!