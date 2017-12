FOTOD | Kergejõustikusari TV 10 Olümpiastarti 47. hooaeg toob uued rekordid

ERR-i uudistemajas 4. detsembril toimunud TV 10 Olümpiastarti võistlussarja 47. hooaja esitlusel rääkisid oma kogemustest sarjas varasemalt osalenud erinevate alade sportlased ja teised sarjaga seotud inimesed.

Olümpiavõitjad Jaak Uudmäe ja Jüri Tarmak andsid algava hooaja võistlusnumbri „1“ üle Reio Metslale, kes esindab Osula Põhikooli. Võitjad saavad auhinnaks ka olümpiavõitjate signeeritud diplomid. K-klubi president Ulvi Jukk esitles vanemate poiste kettaheite võitja eriauhinda Valter Külveti nimelist ketast.

Uuel hooajal on sarjas sisse viidud muudatused heitevahendite kaalu ja tõkete arvu osas, millest andis ülevaate Eesti Kergejõustikuliidu noortespordi juht Heiko Väät. „Lapsed tunnevad ka rohkem rõõmu võistlustel, kui näevad, et kuul ja ketas lendavad kaugemale. Ja nüüd tulevad ka uued rekordid,“ ütles Väät.

Sarjast sirgunud 400 meetri tõkkejooksu EM-hõbe Rasmus Mägi, AS Kalev ja Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi sõlmisid esitlusel kolmepoolse sponsorlepingu. „Meil on Rasmusega meeldiv koostöö olnud juba kaks aastat ja sinna sisse mahub nii EM-i hõbe kui olümpiafinaalis jooksmine. Meile avaldab muljet nii tema suhtumine kui tulemused ja loodame, et meie toetus aitab tal saavutada järgmised poodiumikohad,“ sõnas AS Kalevi juhatuse esimees Kaido Kaare. „Mul on ääretult hea meel, et mind nii-öelda poolele ringile ei jäetud ja Kalevi abi on suureks eelduseks, et saaksin jahtida veelgi paremaid tulemusi,“ kommenteeris Mägi. TÜ Akadeemilise Spordiklubi juhatuse esimees Harry Lemberg tundis heameelt, et Kaleviga on õlad kokku pandud ning toetatakse Rasmus Mägi ettevalmistust 2018. aastast kuni 2020. aastal toimuva Tokyo olümpiani.

Oma kogemustest legendaarses sarjas rääkisid noored tippkergejõustiklased – U20 EM-il 400 m jooksus 4. koha saanud Tony Nõu (2010. aastal poiste noorema vanusegrupi 9-võistluses 6. koht) ja Euroopa noorte olümpiafestivali hõbe kaugushüppes Ken-Mark Minkovski (2013. aastal hüppas sarjas kõigi aegade kaheksanda tulemuse 5.22). Nõu meenutas: „Kord pidin teivast hüppama ja hüppasingi, tulemuseks sain 1.20, hiljem kõrguses sain kirja 1.25. Seal oli naljakaid hetki ikka palju,“ meenutas Nõu. Ken-Mark Minkovski lisas: „Alustasin kergejõustikuga 4-aastaselt ja olen proovinud väga erinevaid alasid. Pallimängud mulle ei istunud ja nii olengi kergejõustiku juurde jäänud. TV 10 noortele sportlastele soovitan end korralikult venitada! Minul oli seetõttu varem tihti vigastusi, sest ma ei paindunud.“

Kohal olid ka võistlustest innustust saanud teiste alade tipptegijad. Jalgratta grupisõidu valitsev Eesti meister Gert Jõeäär (1999. aastal Tartu poiste noorema vanusegrupi teivashüppes 10. koht) usub, et tänu kergejõustikule on tema üldine füüsis parem. „Kuigi rattasõit ja kergejõustik on väga erinevad alad, sain sealt tugevuse ja olen ehk seetõttu ka hiljem vigastustest pääsenud,“ sõnas ta.

Pärnu Sadama korvpalliklubi mängijad Timo Eichfuss, Tormi Niits (2012. aasta poiste vanema vanusegrupi 9-võistluses 3. koht) ja Siim-Markus Post ning Põlva Serviti käsipallur Martin Grištšuk (2011. aasta poiste vanema vanuse 9-võistluse võitja) tõdesid ühel meelel, et alguses võiks kergejõustikuga tegeleda kõik lapsed, sest see tagab mitmekülgse arengu.

Uue hooaja võistlussärki esitles sarja varasem võitja Terje Õiglane. „Tiirlesin TV 10 karussellil aastatel 1978 kuni 1982. Eredaimalt ongi meeles nooremate tüdrukute sprindi esikoht. Minu lemmikaladeks oli tõkkejooks ja kaugus- ning kõrgushüpe,“ meenutas kümnevõistleja Janek Õiglase ema Terje Õiglane.

23 aastat tüdrukute vanema klassi kettaheite rekordit enda käes hoidnud Anu Vares andis eelmisel hooajal tema tippmargi üle heitnud Kelly Heinpõllule esitluse raames üle rekorditähekese. Varese senine rekord (39.52) oli püstitatud Kadrinas 1994. aastal. Heinpõld heitis eelmisel hooajal 43.93. „Ehkki püstitasin „TV 10 olümpiastarti“ sarja rekordi, ei olnud ma oma võistlusega sajaprotsendiliselt rahul, sest paar päeva enne olin Viljandis heitnud üle 40 meetri ning olnuks kena, kui ka rekord alanuks numbriga 4,“ meenutas Vares rekordi sündi ja avaldas lootust, et uue rekordi võiks püstitada tema endise kooli, Viljandi Paalalinna kooli kasvandik. Huvitaval kombel nii läkski, sest Kelly Heinpõld õpib just selles koolis. „Rekordi püstitamine oli mulle endale ka üllatus, sest pigem olen keskendunud kuulitõukele ja vasaraheitele,“ kommenteeris Heinpõld.