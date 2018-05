FOTOD | Julged ennustused! Orel: Laasma viskab tänavu 65 meetrit. Laasma: Orel heidab 73!

Kodune kergejõustikuhooaeg saab korraliku avapaugu pühapäeval Viimsis toimuva galaga, mis on heitjate seeriavõistluse hooaja avaetapiks.

Tänasel pressikonverentsil rääkisid võistlusel osalevad sportlased oma plaanidest. Viimsi vallavanem Siim Kallas andis teada, et pikad odakaared toovad ka preemia. 87 meetri viskaja saab 3000 eurot. Kas vorm on hea ja vastav tšekk tuleks enne võistlusi kindlasti staadionile kaasa võtta? „Euroopa meister (lätlane Rolandas Strobinders – M. R.) tuleb viskama ja Tanel (Laanmäe) on viskamas. Ma ise kunagi tulemustest enne võistlust ei räägi, mine tea, mis olud või mis päev on. Ma ei lähe kunagi võistlusele mõeldes mingitele meetritele. Arvan, et see on vale ja rikub võistluse ära,” rääkis Magnus Kirt, kes avas hooaja Doha Teemantliiga etapil 83.97ga. Vaata võistluste stardinimekirja SIIT.