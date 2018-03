FOTOD | Järjekordsed andekad Eesti noored kergejõustiklased pääsesid Utilitase tiimi

Eesti Kergejõustikuliit esitles Utilitas järelkasvutiimi 2018. aasta koosseisu. Tiim moodustati 2017. aasta U23 vanuseklassis häid tulemusi näidanud sportlastest ning Utilitas järelkasvutiimi kuulub kuus sportlast: Taavi Tšernjavski (kümnevõistlus), Anna Maria Orel (vasaraheide), Tony Nõu (200 ja 400 m jooks), Karel Tilga (kümnevõistlus), Risto Lillemets (kümnevõistlus) ja Õilme Võro (100 ja 200 m jooks).

Eesti Kergejõustikuliidu president Erich Teigamägi tundis heameelt projekti jätkusuutlikkuse üle. „Utilitase tiimi projektist on aastatega saanud kindlalt toimiv noorte kergejõustiklaste toetamise mudel. Eesmärgiks on tõsta esile täiskasvanute koondise potentsiaalne järelkasv ja seda on Utilitase tiim aastate lõikes edukalt teinud,“ ütles Teigamägi TTÜ innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses Mektory asuvas Utilitase küttelaboris toimunud esitlusel.

„On olnud suur rõõm vaadata, kuidas kunagistest Utilitase järelkasvutiimi liikmetest on ajapikku sirgunud sportlased, kes pakuvad suurvõistlustel tugevat konkurentsi ning kingivad kaasaelajatele kodumaal meeleolukaid elamusi,“ sõnas energiakontserni Utilitas nõukogu esimees Kristjan Rahu. „Ka tänavu näitasid mitmed järelkasvutiimi kuulunud noored suurepäraseid tulemusi, nende hulgas loomulikult kümnevõistleja Maicel Uibo, kes püstitas isikliku rekordi ning tõi koju sisemaailmameistrivõistluste pronksmedali,“ selgitas Rahu. „Sellised hetked kinnitavad, et Eesti noorsportlastel on tugevad eeldused areneda tipptasemel kergejõustiklasteks ja meil on au anda omapoolne panus selle õnnestumisesse,“ lisas Rahu.

Mitmed Utilitas järelkasvutiimi kuulunud sportlased on näidanud hiljem tiitlivõistlustel silmapaistvaid tulemusi. Äsja Birminghami sise-MMil seitsmevõistluses pronksi võitnud Maicel Uibo oli tiimi liige 2015. aastal, mullu Londoni MMil neljanda koha saanud Janek Õiglane kahel viimasel aastal. Vasaraheite Eesti rekordiomanik Anna Maria Orel tegi Londoni MMil eduka täiskasvanute tiitlivõistluste debüüdi ja kuulub tiimi teist aastat järjest. Teiste seas on Utilitas järelkasvutiimi kaudu tippu jõudnud 2016. aastal Rio olümpiamängudel osalenud Rasmus Mägi, Grit Šadeiko, Tanel Laanmäe ja Liina Laasma.

Utilitas järelkasvutiimi eesmärk on võimaldada U23 vanuseklassi silmapaistvamatel kergejõustiklastel rohkem spordile pühenduda ning aidata kaasa sportlaskarjääri alustamisele täiskasvanuklassis. Tiim on planeeritud pikaajalise projektina, mis on lahutamatu osa Eesti kergejõustiku saavutusspordi struktuurist. Võistkonda pääsevad igal aastal kuus paremate tulemustega sportlast, kellele tagatakse 12-kuuline stipendium. Utilitas järelkasvutiimi mentor on olümpiavõitja Gerd Kanter. Energiakontsern Utilitas annab juba kaheksandat aastat noorte kergejõustiklaste arengu toetamisse omapoolse panuse.

Utilitas järelkasvutiimi komplekteerimisel võeti arvesse sportlaste kahe parema määrustepärase tulemuse matemaatilist keskmist perioodil 1. maist 30. septembrini 2017 ja selle suhet viimasena kehtivasse MMi või OMi normi IAAFi punktitabeli alusel. Arvesse läksid kahe erineva võistluse tulemused, mis pidid olema saavutatud Eesti või mõne teise IAAFi liikmesriigi kalenderplaanis olevatel võistlustel. Erandina läks üks tulemus punktiarvestusse mitmevõistluse puhul. Tiimi pääsemise minimaalne tase on miinus 150 IAAFi punkti MMi või OMi normist.