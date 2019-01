FOTOD JA VIDEO | Mitmevõistlejad hoos: Õiglane püstitas kaks, Saluri ühe isikliku rekordi. Vaata Õiglase sooritusi!

Naiste tõkkesprindi võitis Diana Suumann 8,41-ga, Kreete Verlin oli vaid kolm sajandikku aeglasem. "Sellise tehnikaga joostes on 8,41 täitsa korralik. Kreetega on hea joosta, ta utsitab mind hästi tagant. Nüüd tuleb veel palju starte teha, et tehnilist poolt parandada. Usun, et EM-norm 8,24 võiks olla eesmärgiks küll," rääkis Suumann, kelle isiklik rekord on 8,35. Siledas sprindis sai Verlin revanši, ajad 7,54 ja 7,62.

Naiste kolmikhüppes kuulus võit 13.64ga Tähti Alverile. "Hooaja esimese võistluse kohta täitsa okei," sõnas Alver. "Mullu alustasin hooaega 13.25ga. Nüüd pean otsima võimalusi, kus saaksin veel hüpata."

Teise esikoha teenis Alver kaugushüppes 6.13-ga, Kreete Verlin hüppas 6.09. Naiste kõrgushüppes võidutses Grete Udras 1.85ga, teivashüppes Reena Koll 4.10ga.

Meeste kõrgushüppes ületas Karl Lumi 2.20.

KÕIK TULEMUSED