FOTOD JA VIDEO | Kadrioru staadionil sündis Guinnessi rekord: Saskia Alusalu lõpetas 100 x 10 000 meetri teatejooksu võimsa tippmargiga

Praegu kehtiv Guinnessi rekord 100x10 000 meetri teatejooksus püstitati 2015. aastal USAs Illinoisis, kui ajaks saadi 69:06.52. 24. mail läbis aga Inglismaa Kuninglike Õhujõudude meeskond sama distantsi ajaga 64:36.22, ent Guinness pole antud rekordit veel kinnitanud. Kadriorus toimunud rekordiüritusel võetigi eesmärgiks Inglismaal püstitatud tulemuse ületamine. Ka eestlaste joostud rekordaeg 61:36.06 tuleb Guinnessi poolt ametlikult kinnitada.

Rekordijooksu idee autor Henri Kaarma tegi samuti ise kaasa, joostes teist vahetust. Kaarma sõnas pärast pika katsumuse lõppu, et raske on uskuda, millega hakkama saadi. „Uskumatu, et ühest väikesest mõttest sai selline vägev üritus! Ju meil oli väga hea korraldustiim!“ kommenteeris Kaarma. „Endal oli joosta raske alates teisest ringist, aga põhiline on, et hea koguaeg tuli,“ ütles ta.

„Tegime ära!“ lisas teine eestvedaja Toomas Tarm. „Kui ma esimesel hommikul nägin, et olime 40 minutiga juba plussis ja ükski jooksja ei jätnud ka öösel kohale tulemata, siis see oli see hetk, mil tundsin, et meil läheb vist hästi,“ sõnas Tarm. Ühtegi 20 varujooksjast vaja ei läinudki. „Olen üllatunud, et jooksu keskmine aeg tuli umbes 37 minutit, mis on väga hea tulemus üksinda ja rasketes tingimustes joostes,“ lisas Tarm.

EV100 x 10 000 meetri Guinnessi rekordi jooksu korraldas Eesti Kergejõustikuliit koos paljude vabatahtlike ja toetajatega. Vabatahtlike poolelt oli suureks abiks Eestist välja kasvanud Rahvusvaheline Spordivabatahtlike Liikumine SCULT, kelle abil ja juhendamisel aitasid ajalugu kirjutada umbes 30 vabatahtlikku. Liikumise eestvedaja Ott Pärna käis ka ise rajal, joostes eelviimast teatevahetust.