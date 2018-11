FOTOD JA VIDEO | Aasta kergejõustiklasteks valiti Ksenija Balta ja Magnus Kirt

Eesti Kergejõustikuliidu president Erich Teigamägi tõdes, et kergejõustiku jaoks on olnud ilus aasta. „Seoses Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaga on ka kergejõustikuaasta kulgenud sünnipäeva tähe all, Eesti meistritele riputati kaela Eesti Olümpiakomitee erikujundusega medalid. See oli ka pronksine aasta – pronksmedalid tõid tiitlivõistlustelt koju Maicel Uibo, Gedly Tugi, Eerik Haamer ja muidugi Magnus Kirt. Oli ka rekordirohke aasta, sündis ka mitmeid Eesti rekordeid. Soovin õnne kõikidele õnnestujatele alates noortest kuni veteranideni, kes Eestit nii kodus kui maailmas väärikalt esindasid,“ ütles Teigamägi.

Aasta treener 2018 nimetuse teenisid kõigi parimateks valitud sportlaste treenerid.

U23 vanuseklassi aasta kergejõustiklase tiitli pälvis naistest suvel Eesti rekordi 69.68-ni viinud ja Berliini EMil 16. kohale tulnud Anna Maria Orel (treener Toivo Ruut). U23 meeste tiitel kuulub Karel Tilgale (treener Jaan Tiitsaar), kes viis oma kümnevõistluse isikliku rekordi 8101 punktini ja pääses läbi tiheda kodumaise konkurentsi starti ka Berliini EMil.

U20 vanuseklassis valiti aasta parimateks 400 m tõkkejooksus oma vanuseklassi maailmameistrivõistlustele pääsenud Karl Erik Nazarov (treener Andrei Nazarov) ja Piibe Kirke Aljas (treener Anne Mägi). Nazarov viis sel aastal oma tippmargi 51,56-ni, Aljas 59,93-ni.

U18 klassi parimateks kergejõustiklasteks valiti U18 EMil ning noorte olümpiamängudel säravaid tulemusi näidanud sportlased Eerik Haamer (treener Jarko Koort) ja Gedly Tugi (Mikk-Mihkel Arro). Eerik Haamer viis Eesti U18 vanuse teivashüppe rekordi 5.15-ni ja võitis U18 EMil pronksmedali, noorte olümpialt tuli 4. koht. Odaviskaja Gedly Tugi uuendas samuti oma vanuse rahvusrekordit, visates U18 EMil 55.28, mis andis talle pronksmedali. Noorte olümpialt naasis Tugi 6. kohaga.

U16 vanuse aasta kergejõustiklased on läbi aasta silmapaistvaid tulemusi teinud Liisa-Maria Lusti (treener Heiko Väät) ja Karl August Kalamees (treener Anne Mägi), U14 vanuse parimateks valiti Emma Kathrina Hein (treener Kaja Ladva) ja Harry Richard Jääger (treener Mairo Tänav (Tänak)).

Aasta parimad sportlased selgusid hääletamise teel, millest võtsid osa Eesti Kergejõustikuliidu liikmesklubid, spordiajakirjanikud, kergejõustikutreenerid ja fännid. U14 ja U16 vanuse parimad valis Eesti Kergejõustikuliidu Noortespordi komisjon.

Euroopa Kergejõustikuliit andis kolmele Eesti kergejõustikku suure panuse andnud inimesele eriauhinnad. Renna Järvalt pälvis Euroopa Kergejõustikuliidu auhinna, Petros Kyprianou´t ja Milvi Varest tunnustati Euroopa Kergejõustikuliidu treeneritöö auhinnaga.

Parim klubi: Audentese Spordiklubi

Aasta kergejõustikuveteranid: Nora Kutti ja Genro Paas

Aasta kohtunik: Tiit Tarve

Aasta noorkohtunik: Ken Metsis

Aasta sooritaja: Maicel Uibo

Galaõhtul tänas Eesti Kergejõustikuliit arvukate sportlike saavutuste ja elamuste pakkumise eest ka sportlasi, kes on tänavu teatanud tippspordikarjääri lõpetamisest: olümpiavõitja Gerd Kanter, Risto Mätas, Ramo Kask, Raimond Valler, Kaspar Mesila, Timo Tiismaa, Mihkel Saks.

EKJLi tunnustuse ja tänu pälvisid veel mitmed kergejõustikku suure panuse andnud inimesed, toetajad, klubid, koostööpartnerit jt.