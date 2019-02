FOTOD JA BLOGI | Edukaimateks medalikorjajateks kerkisid Hausenberg ja Meier, Eesti rekord 16aastaselt neiult, Haas sai Soomes hõbeda

KÕIK TULEMUSED

Kergejõustiku meistrivõistluste 2. päev

Märt Roosna: Meeste kaugushüppe esikolmik: 1. Kaarel Jõeväli 7.21, 2. Dmitri Mosendz 7.09, 3. Reimo Sepp 7.07.

Märt Roosna: Naiste tõkkesprindi võitis suursoosik Diana Suumann, aeg oli 8,38 ehk kolme sajandiku võrra aeglasem kui lisajooksus.

Märt Roosna: Hausenberg võitis tõkkesprindi ja kerkis medalite arvestuses meistrivõistluste edukaimaks sportlaseks. Temal siis kaks kulda (60 m ja 60 m tj) ja pronks (teivashüpe). Ajad: 1. Hausenberg 8,08, 2. Keiso Pedriks 8,10, 3. Janek Õiglane 8,16. Vanameister Andres Raja tuli 8,28ga kuuendaks. Õiglane jäi isiklikust kolme sajandiku kaugusele, järelikult on seis enne EM-i lubav.

Märt Roosna: Hans-Chistian Hausenberg ei saanud kaugushüppes pakuga kuidagi sõbraks ega jõudnud finaali. Siit jäi medal saamata, aga tõkkejooksu finaal on ees ja eile sai ta 60 m jooksus kulla ja teivashüppes pronksi.

Märt Roosna: Algkõrguse 4.00-ga kõvasti vaeva näinud Reena Koll ületas teivashüppes 4.15. Kõrgus 4.25 enam ei alistunud. Viimasel katsel jäi Koll ajahätta ega jõudnudki hüppele minna. Hõbe 3.80ga Marleen Müllale.

Märt Roosna: Sekka ka uudiseid Soome meistrivõistlustelt Kuopiost. Eleriin Haas sai kõrgushüppes 1.86ga teise koha, võitjaks tuli 17aastane Jessica Kähärä, kes sai viimasel katsel jagu EM-normi tähistavast 1.90st. 1.86 ongi Haasa selle hooaja tippmark.

Märt Roosna: Diana Suumann läbis 60 meetri tõkkedistantsi 8,35ga. See oli lisajooks, kell 16.15 toimuvas finaaljooksus saab ta veel korra EM-normi 8,24 rünnata.

Märt Roosna: Janek Õiglane võitis 60 meetri esimese eeljooksu 8,20 sekundiga, aeg võinuks olla parem, kuid lõpuosas kaotas ta veidi rütmi. Vaatame, mida ta suudab finaalis. Teise jooksu võitis 8,22ga Keiso Pedriks, Hans-Christian Hausenberg juhtis jooksu selgelt, kuid ei mees võttis enne finišijoont käigu täiesti välja ja lubas Pedriksi mööda.

Märt Roosna: Naiste teivashüpe käib juba mõnda aega, kuid rekordinaise Reena Kolli hüpetani on veel aega. Põnev on jälgida ka tõkkesprinte, Diana Suumann viis hiljuti rekordi 8,34ni, EM-norm on 8,24. Viimase EMi eelse stardi teeb tõkkesprindis ka mitmevõistleja Janek Õiglane.

Märt Roosna: Liina Tšernov tegi samuti kuldse duubli, eile võitis ta 1500 meetri jooksu, täna oli oli ülekaalukalt parim 3000 meetri distantsil. Tšernov läbis võistlusmaa ajaga 9.38,23. Pildil on naine oma isa Aleksanderiga, kes on välitingimustes selle distantsi läbinud 7.59,4ga. Meestest kroonitakse täna Eesti meistriks 8.29,59ga Olavi Allase. Temagi võitis kaks kulda.

Märt Roosna: Eile kolmikhüppe võitnud Tähti Alver oli täna selgelt parim ka kaugushüppes, tema parimal katsel oli pikkus 6.17. Hõbe Lishanna Ilvesele 6.04ga.

Märt Roosna: Tokyo olümpiale pääsu oma suureks eesmärgiks seadnud Rasmus Kisel tuli 800 meetris soolojooksuga Eesti meistriks ajaga 1.54,15. Naiste samal distantsil oli 2.13,30-ga Helin Meier.

Märt Roosna: Kõrgushüppes sai lõpetatud Karl Lumi valitsusaeg, tema õpilane Kristjan Tafenau (pildil) viis oma rekordi 2.16-ni ja tuli meistriks. Lumi sai 2.13-ga hõbeda.

Märt Roosna: Meeste 200 meetri sprindis sai ainsana 22 sekundi piirist jagu Pärnu Altiuse välejalg Henri Sai - 21,87. Isiklik rekord jäi seitsme sajandiku kaugusele.

Märt Roosna: 200 meetri jooksus oli kiireim naine Ann Marii Kivikas (25,06), järgnesid Liisa-Maria Truupõld (25,46) ja Karoli Käärt (25,52).

Märt Roosna: Eesti meistrivõistluste teine päev algas ilusa rekordiga. 16aastane Jekaterina Mirotvortseva läbis 3000 meetri käimise distantsi ajaga 13.49,43. Ta ületas enda nimel olnud Eesti siserekordi kaheksa sekundiga ja tõusis maailma hooaja edetabelis 30. kohale.