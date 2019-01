FOTOD | Head minekut näitav Õiglane püstitas klubide karikavõistlusel kaks isiklikku rekordit

Õiglane parandas oma 2017. aastast pärinenud marki sajandiku võrra, mullu sai ta ajaks 8,20. Meeste 60 meetri tõkkesprint kulges Lasnamäel üsna õnnetult, sest jalale tegi häda Eesti selle ala esinumber Johannes Treiel ning finišisse ei jõudnud ka Keiso Pedriks. Õiglase järel sai 8,16-ga teise koha Hans-Christian Hausenberg, kolmas oli 8,29ga Kristjan Rosenberg.

Õiglane uuendas isiklikku rekordit ka teivashüppes, kui sai kolmandal katsel üle 5.15st. Siiani oli ta mark 5.10. Võistlus veel jätkub...

Naiste tõkkesprindi võitis Diana Suumann 8,41-ga, Kreete Verlin oli vaid kolm sajandikku aeglasem. "Sellise tehnikaga joostes on 8,41 täitsa korralik. Kreetega on hea joosta, ta utsitab mind hästi tagant. Nüüd tuleb veel palju starte teha, et tehnilist poolt parandada. Usun, et EM-norm 8,24 võiks olla eesmärgiks küll," rääkis Suumann, kelle isiklik rekord on 8,35. Siledas sprindis sai Verlin revanši, ajad 7,54 ja 7,62.

Naiste kolmikhüppes kuulus võit 13.64ga Tähti Alverile. "Hooaja esimese võistluse kohta täita okei," sõnas Alver. "Mullu alustasin hooaega 13.25ga. Nüüd pean otsima võimalusi, kus saaksin veel hüpata."

