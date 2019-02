FOTOD | Grete Udras püstitas hooaja tippmargi. Kas EM-koondis saab täiendust?

Naiste kuulitõuke esikolmik: 1. Kätlin Piirimäe 15.38, 2. Linda Kivistik 13.50, 3. Monica Vainola 13.07. Eesti parim naiskuulitõukaja alustas hooaega pöördega tõugates, kuid mõistis siis, et pole veel valmis sisetingimustes pöördega tõukama ja läks tagasi tavapäras glide’-i stiili juurde. Enne Eesti meistrivõistlusi harjutas ta seda tõukeviisi vaid neli korda, nii oli tulemus naise jaoks üpris rahuldav, kuid suvel loodab ta lennutada kuuli märksa kaugemale. „Tahaks lõpuks üle 16.80 tõugata, vigastused enam ei paina, aeg on selleks küps,” ütles Piirmäe.

Meeste kuulitõuke esikolmik: 1. Jander Heil 18.49, 2. Kert Piirimäe 17.59, 3. Raido Kalbach 16.30.

Naiste 1500 meetri jooksus võttis soolojooksuga võidu Liina Tšernov, kes sai ajaks 4.26,16. Meestest oli sel distantsil väledaim Olavi Allase (4.00,44). Naiste 400 meetri jooksu valitses Helin Meier, läbides kaks ringi ajaga 56,41. Meestest sai ainsana 50 sekundi piirist jagu 18aastane Lukas Lessel (49,91).

Eesti meistrivõistlused on otsepildis nähtavad Delfi TV vahendusel. Esimesel võistluspäeval algab ülekanne kell 15.10 ja teisel päeval kell 13.00.

Märt Roosna: Meeste 60 meetri jooksus krooniti Eesti meistriks Hans-Christian Hausenberg (6,83), talle järgnesid Henri Sai (6,84) ja Marek Niit (6,95).

Märt Roosna: Naiste 60 meetri finaaljooksus ei leidu võrdväärset Diana Suumannile - 7,50. Teiseks tuli 7,64ga Karoli Käärt ja kolmandaks 7,77ga Liisa-Maria Truupõld.

Märt Roosna: Meeste kolmikhüppes pidasid vahva duelli maha veteraniklassi jõudnud spordimehed. Lõpuks võttis 38aastane Jaanus Uudmäe 14.87-ga võidu, ta eakaaslane Jaanus Suvi hüppas 14.32, edestades 21 aastat nooremat Igor Andrejevit 20 sentimeetriga.

Märt Roosna: Teivashüppes pani meistritiitli 5.15ga kotti Eerik Haamer. Täpselt viie meetriga tuli teiseks kümnevõistleja Kristjan Rosenberg, kolmas oli sama tulemusega Hans-Christian Hausenberg, jättas 4.90 ületanud Taavi Tšernjavski neljandaks.

Märt Roosna: Grete Udras 1.90st jagu ei saanud, kirja jääb 1.88. EM-norm jäi täitmata, kuid lootus tiitlivõistlusele pääseda ei ole kadunud, kergejõustikuliit taotleb talle ilmselt wildcardi.

Märt Roosna: Udras ületab 1.88! Hooaja tippmark, EM-norm on 1.90.

Märt Roosna: Grete Udras on ületanud kõrgushüppes 1.85 ja asub nüüd ründama kõrgust 1.88.

Märt Roosna: Naiste kolmikhüppes krooniti Eesti meistriks oodatult Tähti Alver, kes hüppas 13.61. Teiseks tuli 12.47ga Annabel Luuk ja kolmandaks 12.45ga Daria O'Konnel-Bronin. Kokku osales vaid neli naist. Merilyn Uudmäe loobus võistlusest haiguse tõttu.

Tanel: Lisan ka, et Hausenbergil jäi EM-normist puudu 4 sajandikku. Loodetavasti jättis need finaaliks.

Märt Roosna: Hans Christian Hausenberg võitis meeste 60 meetri eeljooksu isikliku rekordi 6,82 sekundiga, vanameister Marek Niit oli 7,12-ga teine. Seega Hausenbergil jäi EM-normist puudu vaid neli sajandikku. Teise jooksu võitis Henri Sai 6,95ga.

Märt Roosna: Naiste 60 meetri esimese eeljooksu võitis 7,70 sekundiga Karoli Käärt (pildil nr 4) ja teise 7,64-ga Diana Suumann.

Märt Roosna: Oleks väga tore, kui keegi üllataks normitäitmisega. Kõige suurem lootus on vast kõrgushüppaja Grete Udrase puhul, kes on tänavu ületanud 1.87, norm on 1.90.

Märt Roosna: Kahjuks on puudujate ja viimase hetke loobujate nimekiri pikk. Kaasa ei tee Ksenija Balta, Kristo Galeta, Merilyn Uudmäe, Karl Erik Nazarov, Ken Mark Minkovski, Mikk Mihkel Nurges, Marit Kutman, Jekaterina Patjuk ja mitmed teised.

Märt Roosna: Tere, austatud kergejõustikusõbrad! Siin on tänase päeva ajakava.