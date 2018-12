FOTOD | Abikaasa Liina avaldas: Gerd Kanter on karjääri lõpetamise järel kettaheite teise alaga asendanud

"Praegu pole mingit muutust toimunud. Kiirelt said treeningud asendatud uute treeningutega," lausus Liina Kanter ETV eetris. "Ketas sai vahetatud korvpalli vastu. Kolm-neli korda nädalas õhtuti on nüüd korvpallitrennid. Jätkuvalt käib võitlus aja eest."

Korvpall on Gerdi jaoks juba ammune armastus, kuigi omal ajal teda spordigümnaasiumisse selle ala peale ei lubatud. "Tuleb korvpallitreeneritele sügav kummardus teha. See on hea, et nad mind välja praakisid. Aga korvpalliga on täna rohkem emotsioone kui kettaheitega ja see on lõbus tegevus," kommenteeris amatöörliigas tsentrina tegutsev Gerd.

"Neli korda nädalas kindlasti ei ole," täpsustas ta siiski.

