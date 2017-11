FOTOD | Aasta kergejõustiklasteks valiti Ksenija Balta ja Janek Õiglane

Eesti Kergejõustikuliit kuulutas reedel, 24. novembril Kalevi spordihallis toimunud „Eesti Kergejõustikuauhinnad 2017“ galaõhtul välja aasta parimad sportlased.

Aasta kergejõustiklasteks 2017 nimetati Belgradis toimunud Euroopa sisemeistrivõistlustel viienda koha saanud kaugushüppaja Ksenija Balta ning Londoni MM-il isikliku rekordi 8371 punktini viinud ja neljanda koha saanud kümnevõistleja Janek Õiglane. Võitjatele andsid auhinnad üle AS Empoweri juhatuse esimees Jaanis Järvet ja olümpiavõitja Erki Nool.

Ksenija Balta tänas toetajaid ja neid, kes tema poolt hääletasid. „Suur aitäh kõigile, toetajatele, hääletajatele, perele, sõpradele, kallile treenerile, vanematele! Olen väga tänulik, et selline asi nagu sport on olemas,“ sõnas Balta. Janek Õiglane ühines Balta mõtteavaldusega. „Aitäh kõigile ja nagu Ksenija just ütles, hea, et sport on olemas. Sport annab nii palju emotsioone ja mul on hea meel, et sain seda sel aastal teile pakkuda,“ ütles Õiglane.

Eesti Kergejõustikuliidu president Erich Teigamägi tundis heameelt, et lõppeval aastal paistsid eredalt silma noored. „2017. aastal toimusid kergejõustiku Eesti meistrivõistlused 100. korda ja hea meel on tõdeda, et hetkel on pead tõstmas uus perspektiivikas põlvkond, kes on seadnud endale kõrged sportlikud eesmärgid,“ sõnas Teigamägi.

U23 vanuseklassi aasta kergejõustiklase tiitli pälvis naistest oma esimesel täiskasvanute tiitlivõistluse Londoni MM-i 18. kohaga lõpetanud ning võistkondlikul EM-il 4. koha teeninud vasaraheitja Anna Maria Orel. Meestest osutus valituks U23 EM-il kümnevõistluses 8. koha teeninud ja sel hooajal isikliku rekordi 7802 punktini viinud Taavi Tšernjavski.

U20 vanuseklassis valiti aasta parimateks oma vanuseklassi EM-ilt isiklikku rekordit tähistava 8141 punktiga hõbemedali toonud kümnevõistleja Johannes Erm ning samal võistlusel odaviskes 6. koha saanud Marcella Liiv, kes viis lõppenud aastal oma isikliku rekordi 53.38-ni.

U18 klassi parimateks kergejõustiklasteks valiti U18 MM-il kõrgushüppes 1.70-ga 9. tulnud Katre Sofia Palm ja Euroopa noorte olümpiafestivalil kaugushüppes 6.93-ga hõbeda võitnud Ken-Mark Minkovski, kes on säravaid tulemusi näidanud ka sprindis.

Aasta parimad sportlased selgusid hääletamise teel, millest võtsid osa Eesti Kergejõustikuliidu liikmesklubid, spordiajakirjanikud, kergejõustikutreenerid ja fännid.

Aasta treener 2017 nimetuse teenisid kõigi parimateks valitud sportlaste treenerid. Auhinna pälvisid täiskasvanute seas Andrei Nazarov ja Sven Andresoo. U23 klassi parimad treenerid on Toivo Ruut ja Art Arvisto, U20 klassis Holger Peel ja Allan Teder ning U18 vanuseklassis Sven Andresoo ja

Allan Elerand.

Euroopa Kergejõustikuliit andis neljale Eesti kergejõustikku suure panuse andnud inimesele eriauhinnad. Kadri Kivine pälvis Euroopa Kergejõustikuliidu naisjuhi auhinna, Krista Valgepea ja Sven Andresoo treeneritöö auhinna ning Holger Peeli tunnustas Euroopa alaliit pikaajalise silmapaistva töö eest.

Parim klubi: Audentese Spordiklubi

Aasta kergejõustikuveteranid: Jürgen Lamp ja Tiia Krutob

Aasta kohtunik: Margus Martin

Aasta noorkohtunik: Kiur Kalme

Aasta sooritaja: Magnus Kirt ja võistkondlikel Euroopa mitmevõistluse MV-l 2. koha saanud Eesti võistkond.

Erilise tänu auhind: koondislaste füsioterapeut Risto Jamnes.

Galaõhtul tänas Eesti Kergejõustikuliit arvukate sportlike saavutuste ja elamuste pakkumise eest ka sportlasi, kes on tänavu teatanud tippspordikarjääri lõpetamisest: Mikk Pahapilli, Maris Mägit, Kairit Olenkot ja Anu Teesaart.