FOTOD | 19aastane Treiel kordas Eesti U23 rekordit ja tõusis kõigi aegade edetabelis jagama viiendat kohta

Johannes Treiel viis Eesti kergejõustiku klubide karikavõistlustel 60 meetri tõkkejooksus oma tippmargi uude sekundisse – 7,93.

Treiel on tänavu kenasti liikunud. Kolmapäeval kärpis ta Tartus Martin Kutmani mälestusvõistlustel mullusest isiklikust rekordist üheksa sajandikku, ajaks 8,02. Täna oli Lasnamäe spordihallis ta võiduaeg 7,93, järgnesid Hans-Christian Hausenberg 8,15 ja Gert Valdsalu 8,32ga. Rohkem meeste hulgas osalejaid ei olnudki.

„Täna oli juba mõnusam jooks, Tartus oli kuidagi närvilisem,” jäi Treiel etteastega rahule. Eesti kõigi aegade edetabelis on temast eespool Tarmo Jallai (7,76), Andres Raja (7,82), Rene Oruman (7,84) ja Kristjan Rahnu (7,85). Ühtlasi kordas ta karvapealt Keiso Pedriksi ja Jallai nimele kuuluvat Eesti noorsoo vanuseklassi rekordit. „Ei, see üks sajandik küll ei kripelda, mul on ju alles esimene vanus noorsoo klassis,” sõnas Treiel.

Ta tegi kaasa ka 60 meetri jooksus, kus aeg 7,16 andis kümnenda koha. Senine isiklik paranes kahe sajandiku võrra. „Ma kuidagi ei oska tavalist sprinti joosta. Kui tõke on ees, on hoopis teine asi, sprint on kuidagi võõram,” tunnistas Treiel, et „puhast sprinterit” temast ei saa. Ka mitmevõistlus, mis mehele huvi pakub, on jäämas pigem tagaplaanile.

Suvel võtab ta sihiks EM-normi 13,85. „Olen 19aastane. Väga hea, kui EMile jõuan. Kui ei jõua, pole ka midagi katki, siis lepin sellega,” lausus Treiel, keda peaks Eesti meistrivõistlustel ootama põnev duell Pedriksiga, kui viimane selleks ajaks suvisest vigastusest taastunud on.

Teisi tänaseid tulemusi

Naiste 60 m tõkkejooksu võitis tihedas konkurentsis Diana Suumann (TÜ/ASK) ajaga 8,44.

Naiste 60 m sprindi võitis Marje Nurk (Individuaalvõistleja) 7,53ga. Teiseks tuli ajaga 7,58 Õilme Võro (KJK Lõunalõvi) ning kolmandaks 7,59ga Diana Suumann (TÜ/ASK). Meeste 60 m jooksu kiireim oli 6,93ga Kaspar Mesila (Audentese SK), talle järgnesid Richard Pulst (Audentese SK) 6,96ga ja Dmitri Mosendz (Tallinna SS Kalev) tulemusega 6,99.

Naiste teivashüppe võitis 4.25ga Reena Koll (KJK Visa). Meeste teivashüppe parim oli Robin Nool (SK Elite Sport), kes ületas 5.20. Kristo Simulask (Tartu SS Kalev) ületas esmakordselt 5.00 ning sai teise koha. Karel Tilga (Tartu SS Kalev) oli 4.50ga kolmas.

U18 klassi neidude 60 m jooksus krooniti karikavõitjaks Marit Kutman (TÜ/ASK) ajaga 7,76. Kutmani nimele läks ühtlasi U16 vanuseklassi arvestuse Eesti siserekord 200 m jooksus: ta sai kirja aja 25,34 ja jooksis üle Katrin Käärti rekordaja.

Naiste kolmikhüppes sai Tähti Alver (Nõmme KJK) esikoha tulemusega 13.25.

Tulevikulootus Luna-Aleksandra Lagoda (TÜ/ASK) oli kiireim U18 neidude 2000 m jooksus, saades ajaks 6.36,95, mis on ühtlasi U16 vanuse siserekord.

Meeste kõrgushüppes näitas korralikku vormi Karl Lumi (Tallinna SS Kalev), kes ületas 2.17. Meeste kaugushüppe parim oli 7.25ga Hans-Christian Hausenberg (Tartu SS Kalev).

Meeste 300 m jooksus krooniti karikavõitjaks Dmitri Mosendz (Tallinna SS Kalev) ajaga 34,64, kes edestas Erik Jagorit (Audentese SK, aeg 34,68) ja Jaak-Heinrich Jagorit (Tartu SS Kalev, aeg 34,77).

Naiste 300 m jooksus triumfeeris tulemusega 39,06 Liis Roose (TÜ/ASK). Teisele kohale jooksis end Piibe-Kirke Aljas (TÜ/ASK) tulemusega 39,44, lüües ühtlasi Egle Uljaselt üle U20 vanuse siserekordi. Kolmandaks platseerus Helin Meier (Nõmme KJK) ajaga 39,83.

