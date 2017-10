FOTO | Raivo E. Tamm läbis elu esimese maratoni

Raivo E. Tamm jooksis elu esimese maratoni ning lõpetas Tartu linnamaratoni ajaga 5:24.38. Sellel suvel esimest korda poolpika triatloni läbinud näitleja valmistub IRONMAN Tallinn 2018 täispikaks triatloniks.

Esimese kuuga on IRONMAN Tallinn triatlonile registreerunud juba ligi 800 osalejat 40 riigist. Lisaks Eestile on kõige rohkem osalejaid Soomest, Venemaalt, Rootsist, Ühendkuningriigist ja Iirimaalt. Järgmisel aastal toimub Eestis esimest korda kaks IRONMAN sarja võistlust - IRONMAN 70.3 Otepää poolpikk triatlon 16. juunil ning IRONMAN Tallinn täispikk triatlon 4. augustil 2018.

"Raivo on treeninud alates jaanuarist ning läbinud edukalt augustis nii poolpika triatloni ning nüüd jooksnud juba maratoni. See kogemus tõestab, et kõik on võimalik - tehke sporti ning on paras aeg hakata valmistuma uueks triatlonisuveks," sõnas Tamme treener Ain-Alar Juhanson, kes on ühtlasi IRONMAN 70.3 Otepää ja IRONMAN Tallinn 2018 peakorraldaja.