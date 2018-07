FOTO JA VIDEO | EM-iks tuleb habe ära ajada? Magnus Kirdi laupäevane võiduvise võis tegelikult olla üle astutud

Facebookis levib foto odaviskaja Magnus Kirdi laupäeval Eesti meistrivõistlustel tehtud rekordviskest - teisel katsel põrutatud 88.28 tähistas Eesti meistrivõistluste rekordit.

Heiki Mägi poolt viskehetkel tehtud foto pealt on aga näha, et Kirdi lõug võis viske järel maandudes joont puudutada. Kuigi täit tõtt muidugi foto pealt välja lugeda ei saa - pildi peal võib ka varju tõttu tunduda, et lõug on vastu maad -, tunnistab Eesti Kergejõustikuliidu kohtunikekogu esimees Andres Piibeleht, et asi võis tõesti nii olla.

"Odaviskes on jah nii, et ükski kehaosa ei tohi vastu joont minna - sealhulgas ka juuksed ja habe," tõdes Piibeleht. "Selle pildi pealt tõesti tundub, et lõug võis vastu maad minna, aga täie kindlusega ei saa seda muidugi öelda."

Videot vaadates tundub aga pigem, et Kirt suudab täpselt enne joont pidama saada. Mine ja võta nüüd kinni!

Piibelehe sõnul on suurematel võistlustel odaviskesektoris spetsiaalne kaamera, mis joont ja võimalikku selle peale astumist jälgib. Eesti meistrivõistlustel sellist tehnikat aga ei kasutatud ning üleastumisi valvasid kohtunikud palja silmaga.