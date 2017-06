Esmakordselt toimunud heategevusliku Juunijooksu võitsid Kaisa Kukk ja Raimond Valler

Esmakordselt toimunud heategevusliku Rimi Juunijooksu võitsid Raimond Valler ja Kaisa Kukk. Jooksupäevast sai osa ligi kaks tuhat spordisõpra, kes kõik andsid oma panuse lasterikaste perede laste toetuseks.

Olümpiavõitja Gerd Kanteri stardipauguga viie kilomeetri pikkusele Juunijooksule startinutest jõudsid esimestena finišisse meestest Raimond Valler Tartu Ülikooli Akadeemilisest Spordiklubist, Sander Vaher Eesti kaitsejõudude Spordiklubist ja võitja klubikaaslane Bert Tippi. Naistest olid kolm kiiremat tallinlannad Kaisa Kukk ja Katrina Stepanova ning Liliana Torn Mustjala vallast. Võistkondlikus arvestuses olid väledaimad spordiklubi Treeningpartner jooksjad.

Tänase päeva peakangelased Kadriorus toimunud heategevuslikul Juunijooksul olid pea kaks tuhat liikumisharrastajat, kes kõik andsid oma panuse Eesti Lasterikaste Perede Liidu laste spordifondi, et ka suurte perede lapsed saaksid olla aktiivsed ning ükski sportlik ettevõtmine ei jääks rahapuuduse tõttu tegemata.

Kõik tänase Juunijooksu viie kilomeetri raja läbijad ja lastejooksudest osavõtjad said autasuks unikaalse Juunijooksu medali.

Sportlikku päeva lõpetasid poistebänd Beyond Beyond ning Laura Prits & Ziggy Wild.

Heategevuslik Juunijooks on Rimi Eesti Food AS, Eesti Lasterikaste Perede Liidu ja Spordiürituste Korraldamise Klubi poolne algatus, et koos liikumisharrastajatega inspireerida “nutipõlvkonna” noori rohkem liikuma ja tervislikku ning sportlikku elustiili harrastama.