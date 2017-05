Esmakordselt hooaja 80-meetrise odakaarega avanud Kirt: seis on parem kui eelmisel aastal

Odaviskaja Magnus Kirt alustas hooaega paremini kui kunagi varem, teenides eile Prantsusmaal Montgeronis toimunud jõuproovil avakatse 80.02-ga esikoha.

"See oli tehniliselt selline keskmine vise. Kuna viimane maha pandud joon oli 65 meetri peal, arvasin, et ehk on viskel pikkust 75 meetrit. Aga oli viis meetrit enamgi," sõnab Kirt, kes edestas teise koha saanud Risto Mätast seitsme meetriga.

Mullu suutis Kirt alistada 80 meetri piiri seitsmel võistlusel, kuid neist vaid üks toimus väljaspool kodumaad, Riias. Montegeronis tegi ta aga stabiilse seeria: kõik viis mõõtmisele läinud viset kandusid üle 78 meetri.

"Eks need hooaja esimesed võistlused ole alati nurgelised. Olen üritanud erinevalt eelnevatest aastatest treeningutel mitte ainult n-ö toksida, vaid ka maksimaalse pingutusega visata. Viimaste treeningute põhjal paningi endale eesmärgiks 80 meetrit, mis õnnestus apteekri täpsusega täita."

27-aastane Kirt, kes paikneb poolteist aastat tagasi Kohilas visatud 86.65-ga Eesti kõigi aegade edetabelis teisel kohal, peaks enda sõnul olema paremas vormis kui mullu samal ajal.

"Kui seis oleks sama (nagu mullu), siis oleks seis hapu," muigab tõrvalane, kes on mõne kuu tagusest seljahädast kenasti taastunud. "Olen igas elemendis - nii tehniliselt kui füüsiliselt - veidi edasi läinud. Ma pole kunagi hull vormi ajastaja olnud - üritan läbi hooaja heas seisundis püsida -, aga eks põhieesmärk ole muidugi Londoni MM, kuid enne tuleb norm (83.00) täita," lisas Kirt.

Kirt võistleb uuesti sel reedel Tallinnas toimuval heitjate seeriavõistluse etapil, kus teevad hooaja avastardi Tanel Laanmäe ja meie naiste esinumber Liina Laasma. Mätas ravib selga ja ei pruugi võistlusel kaasa lüüa.