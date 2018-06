Ermilt tugev isiklik mark kettaheites, hea teivashüpe ja 8200 punkti terendab! Ka Saluri jätkab rekordigraafikus

USA-s jätkuval NCAA finaalvõistlusel liiguvad kümnevõistluses endiselt heas graafikus nii Johannes Erm kui ka Karl Robert Saluri.

Avapäeva järel juhtis Saluri oma isikliku rekordi (8108) punkti graafikut 106 silmaga, Ermil oli rekordiga (8020) plusse 27.

Täna läbis Erm 110 meetri tõkkedistantsi 14,88 sekundiga, Saluri oli 15,25-ga. See oli väike tagasilöök, rekordseeriates olid ajad vastavalt 14,64 ja 15,09.

See-eest kettaheide õnnestus Ermil ideaalselt. Ta põrutas kohe avakatsel uueks rekordiks 44.21! Siiani oli ta mark 40.02, rekordseerias heitis noor mitmevõistleja 39.75. Erm edestab kettaheite järel rekordgraafikut juba 89 punktiga.

Teises grupis heitis Saluri samuti korralikult - 42.95. Temal on seitsme ala järel plusse 70. Seega mõlemad mehed liiguvad 8100-8200 punkti suunas.

Teivashüppes ületas kõrgusi julgelt vahele jätnud Erm 4.41, 4.61 ja 4.81. 5.01 oli veel liiast. Tegu on uue välirekordiga, sees on ta hüpanud 4.96. Rekordigraafikuga plusse juba 150. Arvestades, et 1500 meetri jooksus on ta võimeline kindlasti enamaks kui 4.37, võib täna oodata tulemust üle 8200 punkti.

Saluri hakkab varsti teises grupis hüppama.

Uudis täieneb jooksvalt!

Avapäev: