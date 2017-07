Ermi treener Holger Peel: Johannes võib 2022. aastal vabalt rünnata maailmarekordit

Itaalias Grossetos Euroopa kergejõustiku juunioride meistrivõistlustel kümnevõistluse hõbemedali kaela saanud Johannes Ermi juhendaja Holger Peel jäi hoolealusega mõistagi rahule, kuid tunnistas, et varu oli veel kõvasti.

Erm püstitas uue Eesti juunioride rekordi 8141 ning uued isiklikud rekordid tervelt seitsmel üksikalal. "Olen väga rahul. Ta on tänavu väga tihedalt võistelnud. Arvestades, et ka tervisega on probleeme olnud ja käsil oli koolilõpetamine ehk takistusi oli väga palju, siis oli tulemus super," ütles Peel.

"Ta näitas, et on tõeline tippmees, kes võib 2022. aastal vabalt maailmarekordit rünnata. Tema valik, kas ta tahab tippsporti edasi teha või mitte."

Peel ei pea uut Eesti rekordit Ermi kohta eneseületuseks, vaid lihtsalt võimete realiseerimiseks. "Minu jaoks jäi igal alal vajaka. Ei saaks öelda, et need seitse isiklikku rekordit oleksid olnud eneseületus. Ta oli neid tulemusi valmis juba varem tegema. Tegi kõik kindla peale ära."

Ermi tuleviku osas ripub endiselt küsimärk. Peel, kes on resoluutselt olnud noormehe USA-sse treenima minemise vastu, jäi samale seisukohale ka täna. "Teda tahetakse väga Ameerikasse, mis on minu arust tema tuleviku mõttes väga negatiivne," ütles ta.

Karel Tilga isikliku rekordi 8002 punkti ja pronksmedali kohta ütles Peel: "Teadsime kogu aeg, et sakslane Niklas Kaul on meist tugevam ning põhikonkurents käib Tilgaga. Karel, kes alustas kergejõustikuga ju alles kolm ja pool aastat tagasi, oli samuti väga tubli. Ta on väga võimas ja tasakaalukas poiss. Koos Ermiga moodustavad nad hea, tehniliselt stabiilse paari, kes ei pauguta kogu aeg ega ela nullihirmus. Teevad esimese katse ära ja võistlevad edasi nii, nagu üks kümnevõistleja tegema peab."