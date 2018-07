Endine jooksja jäi piiripunktis vahele, kui tahtis dopingut Venemaalt Eestisse vedada - karistuseks kaheksa-aastane võistluskeeld

“See on olnud meie jaoks esmakordne taoline juhtum – väga pikaldane, samas õpetlik,” kommenteerib Eesti Antidopingu juhatuse liige Elina Kivinukk. “Võttis kaua aega, enne kui juhtumi üksikasjad meieni jõudsid ning saime alustada omapoolset menetlust. Samuti pikendas protsessi asjaolu, et sportlane ei ela Eestis ja istungid toimusid pika aja tagant. Sportlasel oli võimalus korduvalt tuua täiendavaid tõendeid spordis keelatud aine valdamise põhjuste kohta. Kuigi tegemist ei ole suure koguse keelatud ainetega, ajendas antud juhtum reguleerima järjepidevat infovahetust antidopingu agentuuri ja riiklike institutsioonide vahel, et tõhustada dopinguvastast võitlust.“

Edaspidise infovahetuse tõhustamiseks sõlmisid Eesti Antidoping ning Maksu- ja Tolliamet kevadel koostöölepingu, mille kohaselt edastab amet operatiivselt Eesti Antidopingule infot jõustunud väärteootsustest keelatud ainete kohta.