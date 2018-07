EMile minev kergejõustikukoondis suurenes kahe liikme võrra

Euroopa Kergejõustikuliidu kutsega pääsevad Berliini Euroopa meistrivõistlustele osalema ka kolmikhüppaja Merilyn Uudmäe ning kõrgushüppaja Eleriin Haas. Berliini EMile sõitev Eesti koondis on nüüd 22-liikmeline.

Eesti Kergejõustikuliidu saavutusspordi juht Kristel Berendsen ütles, et nii Haas kui Uudmäe on oma suviste etteastetega kutse igati välja teeninud. „Usun, et mõlema sportlase vormi tipp saabub just Berliinis ja loodan, et nad teevad EMil etteasted, millega rõõmustavad nii iseennast kui kaasaelajaid,“ kommenteeris Berendsen.

Lisaks Uudmäele ja Haasale kuuluvad koondisesse: Tony Nõu (400 m), Kaur Kivistik (3000 m takistusjooks), Rasmus Mägi (400 m tj), Jaak-Heinrich Jagor (400 m tj), Tiidrek Nurme (maraton), Roman Fosti (maraton), Gerd Kanter (kettaheide), Martin Kupper (kettaheide), Magnus Kirt (odavise), Tanel Laanmäe (odavise), Maicel Uibo (kümnevõistlus), Karl Robert Saluri (kümnevõistlus), Karel Tilga (kümnevõistlus), Ksenija Balta (kaugushüpe), Tähti Alver (kolmikhüpe), Kätlin Tõllasson (kettaheide), Anna Maria Orel (vasaraheide), Liina Laasma (odavise), Mari Klaup-McColl (seitsmevõistlus), Grit Šadeiko (seitsmevõistlus).

Berliini EM algab esmaspäeval, 6. augustil ja viimane võistluspäev on pühapäeval, 12. augustil.